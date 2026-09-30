Ex Hotel Firenze, ripartono i lavori: demolizioni interne e poi facciata e nuovi infissi

Ospedaletti. Dopo una lunga fase di attesa, il cantiere dell’ex Hotel Firenze torna a muoversi. Nei giorni scorsi sono ripresi i lavori all’interno dello storico edificio di corso Regina Margherita, acquistato all’asta nel 2021 dall’imprenditore russo naturalizzato statunitense Andrey Karpov e da tempo al centro di un progetto di recupero che dovrebbe trasformarne profondamente struttura e destinazione.

Le prime lavorazioni riguardano le demolizioni e la riqualificazione degli spazi interni. A queste dovrebbero seguire interventi anche sull’involucro dell’edificio, con la sistemazione della facciata esterna, opere di messa in sicurezza e la sostituzione degli infissi. Un segnale concreto di ripartenza per uno degli immobili alberghieri dismessi più visibili della cittadina delle rose.

Il ritorno degli operai non significa però che sia stata definitivamente sciolta la questione più importante: quale sarà il futuro dell’ex Firenze una volta completato il recupero. La proprietà non avrebbe infatti ancora deciso se procedere direttamente con l’operazione, avviando una gestione secondo il modello del condo-hotel, oppure se completare il percorso di valorizzazione immobiliare e mettere successivamente in vendita in blocco l’intera struttura e il relativo progetto.

Il piano predisposto negli ultimi anni, seguito dall’ingegner Sergio Maiga di Sanremo, prevede una destinazione mista. L’ultima configurazione progettuale contempla 19 appartamenti, ricavati prevalentemente nei piani superiori e quindi nelle porzioni maggiormente valorizzate dalla vista mare, mentre la componente turistico-ricettiva dovrebbe concentrarsi nei livelli inferiori, con 22 camere per complessivi 45 posti letto.

Proprio su questa distribuzione era stata richiesta una variante urbanistica, con l’inversione delle destinazioni originariamente previste: residenza ai piani più alti e funzione alberghiera al piano terra e nei livelli sottostanti. Una soluzione pensata per rendere economicamente più sostenibile il recupero dell’intero complesso.

La vicenda dell’ex Hotel Firenze si trascina ormai da diversi anni. Dopo l’acquisizione all’asta da parte di Karpov era stato elaborato un primo progetto di riqualificazione con l’obiettivo di restituire una funzione turistico-ricettiva all’edificio. Successivamente l’intervento si era orientato verso la formula del condo-hotel, combinando ospitalità alberghiera e unità immobiliari residenziali. Il cantiere aveva però attraversato una fase di rallentamento, mentre sul tavolo della proprietà era comparsa anche l’ipotesi di cedere l’intera operazione a un nuovo investitore. Una possibilità che, nonostante la ripresa delle lavorazioni, resta tuttora aperta.