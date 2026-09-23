Edilizia, l’assessore regionale Scajola al convegno Federproprietà

Genova. L’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche Abitative Marco Scajola, in qualità di coordinatore vicario della commissione Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è intervenuto oggi, in video collegamento al convegno promosso da Federproprietà: «Il canone concordato nell’era digitale. Strumenti e prospettive per il mercato della locazione”, portando il proprio contributo sul tema “Casa e locazioni in Liguria: quali politiche per aumentare l’offerta e rendere l’abitare più accessibile?»

​«Ringrazio Andrea Napoli, presidente di Federproprietà Genova, per l’invito e per questa importante occasione di confronto su un tema centrale per la Liguria. La casa è una priorità e come Regione stiamo lavorando per aumentare l’offerta abitativa e rendere l’abitare più accessibile a famiglie, giovani, lavoratori e anziani – ha spiegato Marco Scajola-. La casa deve poi essere un diritto. Come recentemente evidenziato anche dal senatore Roberto Rosso, non possiamo accettare iniziative europee calate dall’alto che rischiano di mettere in discussione la proprietà privata, dando potere di condizionare le modalità di affitto in determinate zone cittadine.