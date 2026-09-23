Edilizia, l’assessore regionale Scajola al convegno Federproprietà
«Non possiamo accettare iniziative europee calate dall’alto che rischiano di mettere in discussione la proprietà privata, dando potere di condizionare le modalità di affitto in determinate zone cittadine»
Genova. L’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche Abitative Marco Scajola, in qualità di coordinatore vicario della commissione Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è intervenuto oggi, in video collegamento al convegno promosso da Federproprietà: «Il canone concordato nell’era digitale. Strumenti e prospettive per il mercato della locazione”, portando il proprio contributo sul tema “Casa e locazioni in Liguria: quali politiche per aumentare l’offerta e rendere l’abitare più accessibile?»
«Ringrazio Andrea Napoli, presidente di Federproprietà Genova, per l’invito e per questa importante occasione di confronto su un tema centrale per la Liguria. La casa è una priorità e come Regione stiamo lavorando per aumentare l’offerta abitativa e rendere l’abitare più accessibile a famiglie, giovani, lavoratori e anziani – ha spiegato Marco Scajola-. La casa deve poi essere un diritto. Come recentemente evidenziato anche dal senatore Roberto Rosso, non possiamo accettare iniziative europee calate dall’alto che rischiano di mettere in discussione la proprietà privata, dando potere di condizionare le modalità di affitto in determinate zone cittadine.
Chi è proprietario di un’abitazione deve avere il diritto di utilizzarla per sé o locarla, al di là della sua posizione. Non è in questo modo che si può risolvere il problema casa. Come Regione Liguria stiamo provando piuttosto a farlo con gli investimenti e i cantieri. Dal 2021 al 2026 abbiamo finanziato 215 interventi tra rigenerazione urbana e PINQuA, per complessivi 132 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono i 2 milioni del Fondo affitti, che hanno sostenuto oltre 7mila famiglie. Continuiamo a investire sull’edilizia residenziale pubblica, sul sostegno alla locazione e sulla rigenerazione del patrimonio abitativo, lavorando insieme ai territori e agli operatori del settore».