Duecentomila euro per il Montale di Bordighera

Lo ha annunciato il presidente della Provincia Claudio Scajola nel corso del consiglio provinciale che si è svolto in via del tutto eccezionale all’interno di Villa Regina Margherita, a Bordighera.

«Nella programmazione del 2027 che abbiamo approvato nel Consiglio Provinciale abbiamo individuato che a Bordighera l’Istituto Montale avrà la ristrutturazione dei servizi genici, la sostituzione dei serramenti e il recupero delle gradinate per un importo complessivo di 200mila euro».