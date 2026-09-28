Duecentomila euro per il Montale di Bordighera
Interventi da parte della Provincia di Imperia. L’annuncio del presidente Claudio Scajola
Bordighera. Duecentomila euro per l’istituto Montale di Bordighera. Fondi che la Provincia di Imperia ha stanziato per interventi importanti sul plesso che ospita centinaia di studenti in via Cagliari.
Lo ha annunciato il presidente della Provincia Claudio Scajola nel corso del consiglio provinciale che si è svolto in via del tutto eccezionale all’interno di Villa Regina Margherita, a Bordighera.
«Nella programmazione del 2027 che abbiamo approvato nel Consiglio Provinciale abbiamo individuato che a Bordighera l’Istituto Montale avrà la ristrutturazione dei servizi genici, la sostituzione dei serramenti e il recupero delle gradinate per un importo complessivo di 200mila euro».