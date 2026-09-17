Dolcedo senz’acqua, prefettura e difensore civico sollecitano Rivieracqua

Dolcedo. La prefettura di Imperia e il difensore civico della Regione Liguria intervengono sulla crisi idrica di Santa Brigida, dove almeno 13 famiglie sono senza acqua da oltre due settimane. Rivieracqua è stata invitata ad agire con urgenza, mentre la segnalazione è stata trasmessa anche alla Provincia, al comune di Dolcedo e ad Arera.

La prefettura, rispondendo all’esposto presentato dal Comitato difesa acqua pubblica, comunica di avere interessato della vicenda il gestore, chiedendogli «di attivarsi urgentemente per la risoluzione della problematica». L’ufficio territoriale del governo si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti. Anche il difensore civico regionale ha preso posizione con una nota indirizzata al direttore generale di Rivieracqua, all’ente di governo dell’ambito territoriale imperiese e al sindaco di Dolcedo. In particolare viene richiama la presenza, tra i nuclei colpiti, di soggetti fragili e vulnerabili e ricorda che alle utenze domestiche in documentate condizioni di disagio economico e sociale deve essere assicurato gratuitamente un quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per abitante al giorno.

Nella comunicazione viene sottolineato che l’accesso all’acqua potabile non può essere ridotto a una semplice prestazione contrattuale, ma trova fondamento nella tutela dei diritti inviolabili della persona, della salute e dell’ambiente. Il difensore civico richiama anche la risoluzione delle Nazioni Unite che riconosce l’acqua sicura e pulita come diritto umano essenziale. Il gestore, prosegue la nota, ha il controllo materiale della rete e l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, indipendentemente dalla proprietà degli impianti. Da qui la richiesta di fornire notizie sulle cause dell’interruzione e di avviare interventi di somma urgenza, anche attraverso misure straordinarie, per garantire il servizio agli abitanti della frazione.

Il Comitato difesa acqua pubblica aveva denunciato l’assenza di riscontri da parte di Rivieracqua e documentato i rifornimenti dei residenti alle fontanelle pubbliche. Nell’esposto sono stati inseriti anche alcuni codici delle utenze interessate.