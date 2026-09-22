Diano Marina, quasi 1 milione di euro di lavori per la riqualificazione del primo lotto di corso Roma

Con Determina n. 1100 del 28 dicembre 2023, il Comune aveva affidato all’architetto Mario Clemente Rossi il servizio di progettazione esecutiva relativo alla riqualificazione di tre distinti ambiti: il tratto di Corso Roma di ponente compreso tra Piazza Papa Giovanni e Viale Matteotti, individuato come lotto 1; il segmento tra Viale Matteotti e Via Milano, corrispondente al lotto 2; e Piazza Martiri della Libertà, inserita nel lotto 3.

«La riqualificazione di Corso Roma rappresenta un intervento atteso e importante per la nostra città: a breve verrà avviata la gara d’appalto – ha dichiarato il sindaco Cristiano Za Garibaldi -. Vogliamo restituire ai cittadini uno spazio più sicuro, accessibile e decoroso, migliorando in particolare la qualità dei marciapiedi e la vivibilità di una zona centrale, come abbiamo già fatto con viale Kennedy. L’investimento con fondi comunali dimostra la volontà dell’Amministrazione di intervenire concretamente sul patrimonio pubblico e di programmare una riqualificazione complessiva dell’area, che potrà proseguire con i successivi lotti. Diano Marina sta vivendo un’importante stagione di rigenerazione urbana che regalerà ai dianesi e ai turisti una località sempre più gradevole da scoprire e da vivere».