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Diano Marina, quasi 1 milione di euro di lavori per la riqualificazione del primo lotto di corso Roma
L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare le evidenti condizioni di usura che caratterizzano l’area
Diano Marina. L’amministrazione comunale si prepara a intervenire sul tratto di corso Roma di ponente compreso tra piazza Papa Giovanni e viale Matteotti, interessato da un progetto di riqualificazione dal valore complessivo di 1,2 milioni di euro di fondi comunali.
L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare le evidenti condizioni di usura che caratterizzano l’area. Alcuni marciapiedi dianesi mostrano una pavimentazione non omogenea e, in alcuni punti, dimensioni insufficienti a garantire il normale passaggio dei pedoni, situazione che rende necessario un intervento organico, finalizzato a migliorare la sicurezza, la fruibilità e il decoro urbano di una delle principali arterie cittadine.
Con Determina n. 1100 del 28 dicembre 2023, il Comune aveva affidato all’architetto Mario Clemente Rossi il servizio di progettazione esecutiva relativo alla riqualificazione di tre distinti ambiti: il tratto di Corso Roma di ponente compreso tra Piazza Papa Giovanni e Viale Matteotti, individuato come lotto 1; il segmento tra Viale Matteotti e Via Milano, corrispondente al lotto 2; e Piazza Martiri della Libertà, inserita nel lotto 3.
L’intervento – finanziato interamente con fondi propri comunali – procede ora con l’esecuzione dei lavori relativi al primo lotto, per un importo complessivo dell’opera stimato in 1.200.000 euro, mentre l’importo dei lavori ammonta a 939.647,40 euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.
«La riqualificazione di Corso Roma rappresenta un intervento atteso e importante per la nostra città: a breve verrà avviata la gara d’appalto – ha dichiarato il sindaco Cristiano Za Garibaldi -. Vogliamo restituire ai cittadini uno spazio più sicuro, accessibile e decoroso, migliorando in particolare la qualità dei marciapiedi e la vivibilità di una zona centrale, come abbiamo già fatto con viale Kennedy. L’investimento con fondi comunali dimostra la volontà dell’Amministrazione di intervenire concretamente sul patrimonio pubblico e di programmare una riqualificazione complessiva dell’area, che potrà proseguire con i successivi lotti. Diano Marina sta vivendo un’importante stagione di rigenerazione urbana che regalerà ai dianesi e ai turisti una località sempre più gradevole da scoprire e da vivere».