Diano Marina, approvato progetto esecutivo per il collegamento ciclo-pedonale di viale Torino con via Sant’Elmo

Diano Marina. La giunta comunale di Diano Marina ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del collegamento tra viale Torino e via Sant’Elmo, nell’ambito della Ciclovia Tirrenica. Il provvedimento riguarda un intervento del valore complessivo stimato di 1.320.000 euro.

Oltre a collegare in modo diretto e accessibile due livelli della viabilità cittadina, l’intervento consentirà di connettere il percorso con la tratta della Ciclovia Tirrenica diretta verso Imperia, rafforzando la continuità della rete ciclo-pedonale. Il progetto prevede una soluzione articolata in più componenti: una scala, un percorso pedonale in via Sant’Elmo, una rampa in corrispondenza di viale Torino e un ascensore. Quest’ultimo elemento è stato previsto con particolare attenzione alle persone con ridotte o impedite capacità motorie, così da rendere il collegamento più inclusivo e utilizzabile da un numero più ampio di cittadini e visitatori.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegner Andrea Barla e comprende gli elaborati tecnici relativi alle opere architettoniche, strutturali, elettriche e idrauliche, oltre alle relazioni geologica e di compatibilità idraulica e ai documenti economici dell’intervento. Si tratta di un iter amministrativo abbastanza articolato, che ha già visto nel novembre 2025 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. La conferenza dei servizi decisoria, indetta nel gennaio 2026, si è conclusa positivamente con determinazione nel luglio 2026 e nel mese successivo il progetto è stato verificato e validato dall’Ufficio Lavori Pubblici.

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta il passaggio tecnico-amministrativo necessario per procedere alle fasi successive, tra cui quella relativa alla valutazione dei finanziamenti dell’opera, candidata come beneficiaria del Fondo Strategico Regionale.