Dialogo, cultura e diritto umanitario: Sanremo celebra a Villa Ormond la Giornata internazionale della pace

Sanremo. Domenica 27 settembre, a partire dalle 15.30, l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario ospiterà un importante appuntamento dedicato alla Giornata Internazionale della Pace, promosso dal Rotary Club Sanremo Hanbury, dal Rotary Club Sanremo e dall’Inner Wheel Club di Sanremo, con la collaborazione del coordinamento di associazioni culturali, istituti scolastici e fondazioni Sanremo Città di Pace.

Una giornata che mette insieme musica, cultura, cinema, diritto umanitario e riflessione sui conflitti contemporanei, con l’obiettivo di riportare al centro il valore della pace come responsabilità collettiva e come costruzione quotidiana.

Il programma prenderà avvio alle 15.30 con l’accoglienza e i saluti istituzionali da parte del Comune di Sanremo e del Sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza, cui seguirà alle 16.00 il concerto della Filarmonica di Castellamonte.

Alle 16.40 sono previsti gli interventi del dott. Giovanni Agosta, del Rotary Club Sanremo Hanbury, e del professor Nicola Longo, del Rotary Club Sanremo.

Alle 17.00 è previsto un collegamento con il Maestro Michelangelo Pistoletto, Presidente Onorario di Sanremo Città di Pace, e con Luca Bergamo, Segretario Generale di Statodellarte, mentre alle 17.20 sarà presentato e proiettato il film There Is Another Way diretto da Stephen Apkon che racconta di israeliani e palestinesi che scelgono la pace e la nonviolenza come alternativa alla guerra.

La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata ad alcuni temi particolarmente significativi. La dott.ssa Bianca Senatore, della Fondazione Gariwo, affronterà il tema “Pace, dialogo e responsabilità individuale: dal film all’esperienza quotidiana”. La dott.ssa Daniela Bezzi, di Combattenti per la Pace, parlerà invece di “Israele e Palestina: la co-resistenza possibile”. Il prof. Franco Manti, docente di Etica Sociale all’Università di Genova, proporrà una riflessione dal titolo “Nel crepuscolo del paradigma della modernità: ripensare il diritto dei popoli”.

Le conclusioni saranno affidate al Generale Giorgio Battisti, Presidente dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.

A moderare l’incontro sarà Vittorio Toesca, Consigliere Comunale di Sanremo e Ambasciatore di Statodellarte.

La pace come impegno concreto

L’appuntamento assume un significato particolare per Sanremo, città che da anni ha scelto di valorizzare la propria vocazione internazionale attraverso la promozione della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e del dialogo tra i popoli.

«La pace non può essere soltanto una parola che celebriamo in una giornata internazionale – dichiarano gli organizzatori – ma deve diventare una responsabilità concreta delle istituzioni, delle associazioni, della cultura e di ciascuno di noi. In un momento storico segnato da numerosi conflitti, parlare di pace significa anche parlare di diritto, di responsabilità, di dialogo e della capacità di costruire alternative alla logica dello scontro. Sanremo ha una storia e una vocazione che ci chiedono di essere protagonisti di questa riflessione».

La presenza dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, realtà di riferimento internazionale con sede proprio a Sanremo, rafforza ulteriormente il significato dell’iniziativa, creando un ponte tra la dimensione locale e quella internazionale.

L’incontro vuole infatti essere non soltanto un momento celebrativo, ma un’occasione di confronto aperto sui modi attraverso i quali la pace può essere costruita nella società contemporanea, partendo dalla cultura e dalla responsabilità individuale fino al diritto internazionale e alla tutela dei popoli.