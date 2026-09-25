Depuratore di Vallecrosia al Mare, il sindaco Perri: «3,5 milioni per la riqualificazione»

Vallecrosia al Mare. «Un intervento atteso da anni, fondamentale per la città e per l’intero bacino territoriale». Così il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri ha annunciato, in consiglio comunale, il piano di investimenti per l’ammodernamento dell’impianto di depurazione: circa 3 milioni di euro per il revamping e 457 mila euro per la realizzazione dello scarico di emergenza.

«Un investimento complessivo di circa 3 milioni e 500 mila euro per riqualificare, ammodernare e mettere in sicurezza il depuratore di Vallecrosia al Mare», dichiara anche con soddisfazione il vicesindaco e assessore all’Ambiente Cristian Quesada.

L’intervento è stato deciso a seguito del percorso avviato dall’amministrazione comunale già durante l’estate con i vertici di Rivieracqua S.p.A. e Acea, società coinvolte nella gestione del servizio di depurazione.

«Conoscendo benissimo lo stato ormai vetusto dell’impianto e le diverse problematiche che negli anni si sono manifestate – dichiara il sindaco Perri – Abbiamo richiesto un incontro con l’amministratore delegato di Riviera Acque e con l’amministratore delegato di Acea. In quella sede abbiamo rappresentato in maniera puntuale le criticità esistenti e soprattutto abbiamo chiesto un’accelerazione del piano degli investimenti destinati al nostro depuratore».

A seguito dell’incontro è stata avviata un’analisi approfondita da parte delle società e oggi arriva la conferma dell’inserimento dell’intervento nella bozza del Piano degli Investimenti, che dovrà essere sottoposta all’approvazione della prossima Assemblea dei Sindaci prevista nel mese di ottobre.

«Possiamo affermare con soddisfazione – prosegue Perri – Che nella programmazione finanziaria il depuratore di Vallecrosia al Mare figura come una delle principali opere idraulico-ambientali dell’intero ambito territoriale, assorbendo una quota estremamente significativa degli investimenti programmati».

Il piano prevede complessivamente circa 3,5 milioni di euro, articolati in due interventi principali.

«Il primo e più consistente – conferma Quesada – Riguarda circa 3 milioni di euro destinati al revamping dell’impianto di trattamento, con un intervento complessivo finalizzato all’ammodernamento tecnologico, all’efficientamento dei processi depurativi e al superamento delle criticità strutturali dell’impianto».

A questo si aggiunge un investimento di circa 457 mila euro per la realizzazione dello scarico di emergenza – troppo pieno, che rappresenterà il primo lotto operativo. L’avvio dell’intervento è previsto già entro la fine dell’anno, indicativamente tra i mesi di ottobre, novembre e dicembre, compatibilmente con le condizioni meteomarine.

L’opera avrà l’obiettivo di aumentare la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto anche in presenza di eventi meteorologici eccezionali, riducendo il rischio di malfunzionamenti e di sversamenti.

«Come amministrazione e come assessorato all’Ambiente – dichiara Quesada, che in questi mesi ha seguito con particolare attenzione le condizioni e il funzionamento dell’impianto di depurazione – Continueremo a seguire con la massima attenzione tutto l’iter. Vigileremo affinché gli impegni finanziari oggi inseriti nella bozza del Piano degli Investimenti vengano ratificati dall’Assemblea dei Sindaci di ottobre e, soprattutto, siano successivamente trasformati da Riviera Acque S.p.A. in cantieri e opere concrete».