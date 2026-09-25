“Dalla terra al fuoco”, scoprire Sanremo attraverso la terracotta

Sanremo . Prenderà il via il 3 ottobre una serie di iniziative legate alla terracotta dal titolo “Dalla terra al fuoco” . Si tratta di un percorso collettivo, guidato dall’artista Juan Esteban Sandova l, per riscoprire Sanremo e dare forma a manufatti unici e condivisi.

Si partirà sabato 3 ottobre con una passeggiata, guidata da Marco Macchi, nei luoghi delle antiche fornaci. Il ritrovo sarà alle ore 9:30 davanti al museo civico di piazza Nota. Domenica 4 ottobre, sempre alle 9:30 al museo civico, è invece in calendario un laboratorio per la preparazione di argille raccolte.

Seguiranno altri appuntamenti, tra la fine di ottobre e la metà di dicembre, legati sempre alla terracotta.

I laboratori sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per iscriversi è possibile telefonare al numero 333 3787365, dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 13, oppure inviare una mail all’indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it