Dal Ruffini al palcoscenico, gli studenti di Sintropia raccontano la storia attraverso il teatro

Imperia. La voce che trema leggendo le ultime righe, gli occhi che dal palco incrociano quelli lucidi del pubblico. Per Rebecca Ritondale e Vincenzo Parisi raccontare le vite dei deportati non è stato soltanto interpretare un testo. I due studenti del Ruffini, il 21 settembre alla Camera di commercio, hanno portato quelle vicende davanti al pubblico con Sintropia, il laboratorio teatrale dell’istituto. Con loro i professori Giorgia Maria d’Isa, Giovanni Peirone e Federico Guadalupi, Riccardo Picco e Giovanni Briatore, studente e tecnico.

Prima del palco ci sono state le ricerche, le letture e le prove. «Quelle storie le abbiamo lette con le lacrime agli occhi, con dolore e rabbia per quello che queste persone hanno vissuto», raccontano Rebecca e Vincenzo. Poi la distanza tra studio e racconto si è accorciata. «Nelle parole finali mi tremava la voce – ricorda Rebecca –. Davanti avevo visi attentissimi, persone che forse non pensavano di commuoversi e invece non riuscivano a trattenere le lacrime». Vincenzo aggiunge: «Ho cercato di capire fino in fondo quello che il testo doveva trasmettere. Questi racconti ci danno un’identità».

La rappresentazione è durata sei minuti. Giorgia Maria d’Isa e gli altri docenti l’hanno costruita partendo da L’otto settembre, canto popolare dei deportati, per passare ad alcune strofe di Auschwitz di Francesco Guccini, accompagnate dalla chitarra. La chiusura è stata affidata alla Favola di Natale di Giovannino Guareschi, scritta durante la prigionia. «Non volevamo lasciare soltanto amarezza e tristezza – spiega d’Isa – ma aprire uno spazio alla speranza. Il sogno, soprattutto per un bambino, è ciò che ci tiene in vita».

Sintropia, però, nasce prima di questa rappresentazione e il suo stesso nome racconta l’idea sulla quale è cresciuta. «È il contrario dell’entropia – spiega il professor Giovanni Peirone –: la vita che si organizza, ogni parte raccoglie le energie anziché disperderle». Dai primi spettacoli itineranti in piazza Roma il gruppo è arrivato fino a Siracusa, partecipando alla rassegna teatrale scolastica con una commedia greca. Una scelta non scontata per un istituto tecnico. «All’inizio poteva sembrare strano – osserva Peirone – ma i nostri ragazzi, futuri tecnici e professionisti, hanno anche un lato creativo da esprimere attraverso l’arte, il canto e la drammaturgia». A rendere possibile la crescita del laboratorio, ricordano i professori, è stata anche la fiducia del dirigente scolastico Luca Ronco, che ha sostenuto l’iniziativa fin dai suoi esordi.

Rebecca è entrata quasi per caso. «La mia migliore amica mi ha praticamente trascinata. Eravamo tutti timidi e impacciati, poi ci siamo aperti gli uni agli altri». Da allora qualcosa è cambiato anche fuori dalla scena: «Non parlavo con nessuno e facevo fatica ad avere rapporti persino con i miei coetanei. Ora riesco a parlare in pubblico, sto meglio con le persone. Mi si è sbloccato qualcosa e l’ansia è praticamente sparita».

Per Vincenzo la porta d’ingresso è stata invece la scrittura. «Sono partito da drammaturgo perché mi piace scrivere. Poi mi sono appassionato alla recitazione. Ero un po’ goffo, piano piano ho cominciato a sentirmi più tranquillo».