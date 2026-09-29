Dal 6 ottobre a Ospedaletti torna il servizio di lavaggio delle strade

Il servizio di lavaggio strade sarebbe dovuto tornare operativo la scorsa primavera ma per problemi legati alla segnaletica e al nuovo accordo siglato con Tecnoservice che è la ditta incaricata per il servizio di igiene urbana, è stato rinviato alla fine della stagione estiva, pur mantenendo inalterata la relativa Ordinanza emessa dal Comandante della Polizia Locale di Ospedaletti, Gianmarco Calimera, e datata 13 marzo 2026.