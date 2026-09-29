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Dal 6 ottobre a Ospedaletti torna il servizio di lavaggio delle strade
Coinvolgerà tutte le strade comprese nell’ambito territoriale comunale
Ospedaletti. A partire da martedì 6 ottobre, torna a Ospedaletti il servizio di lavaggio delle strade, interrotto a fine 2023 per ‘la necessità di conciliare le esigenze dell’amministrazione comunale rispetto ai contenuti del capitolato del servizio di Igiene Urbana’.
Il servizio di lavaggio strade sarebbe dovuto tornare operativo la scorsa primavera ma per problemi legati alla segnaletica e al nuovo accordo siglato con Tecnoservice che è la ditta incaricata per il servizio di igiene urbana, è stato rinviato alla fine della stagione estiva, pur mantenendo inalterata la relativa Ordinanza emessa dal Comandante della Polizia Locale di Ospedaletti, Gianmarco Calimera, e datata 13 marzo 2026.
L’Ordinanza entrerà così in vigore a partire dal 6 ottobre (la data prevista precedentemente era quella del 5 maggio c.a.) e coinvolgerà tutte le strade comprese nell’ambito territoriale di Ospedaletti. Nei quattro martedì di ogni mese il lavaggio interesserà a rotazione quattro gruppi di vie e strade comunali, lungo le quali entrerà in vigore il divieto assoluto di sosta con eventuale rimozione forzata per consentire spazzamento, lavaggio stradale e pulizia tombini – griglie, nella fascia oraria compresa tra le h.4,00 e le h.9,00.
La suddivisione di strade e vie interessate dal servizio è presente nell’ordinanza allegata: 32 LAVAGGIO STRADE DISCIPLINA 1