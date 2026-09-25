Dal 25 settembre al 2 ottobre appuntamento con i concerti “Musica nelle Chiese” dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Dal 25 settembre al 2 ottobre torna “Musica nelle Chiese”, la rassegna dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, giunta alla sua sedicesima edizione, che porta la grande musica all’interno di alcune delle più suggestive chiese e di alcuni santuari di Sanremo e del territorio.

Quattro appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, pensati per creare un incontro tra l’ascolto della musica dal vivo e luoghi che fanno parte del patrimonio storico, artistico e identitario delle nostre comunità.

Il programma di questa edizione propone un percorso interamente dedicato a Franz Joseph Haydn e Luigi Boccherini, due protagonisti fondamentali della musica strumentale del Settecento e del Classicismo, attraverso pagine che permettono di apprezzare la ricchezza dell’orchestra e il dialogo con il solista.

I primi due concerti (venerdì 25 settembre alle 21 nella Chiesa della Visitazione di Maria a Cipressa e sabato 26 settembre alle 21.00 a Bussana, nel Santuario del Sacro Cuore di Gesù) saranno diretti dal Maestro Giovanni Pompeo e vedranno la partecipazione di Ksenia Milas al violino. In programma il Concerto n. 1 in do maggiore per violino e orchestra d’archi di Haydn e la Sinfonia n. 99.

La seconda parte della rassegna sarà invece dedicata all’incontro tra Boccherini e Haydn e avrà come protagonista il violoncello di Milo Ferrazzini: giovedì 1 ottobre alle 21, nel Santuario N.S. Assunta della Costa a Sanremo, venerdì 2 ottobre alle 21, nella Chiesa di San Sebastiano a Coldirodi.

Due appuntamenti diretti dal Maestro Damiano Tognetti. Il programma accosterà il Concerto n. 7 in sol maggiore G 480 di Boccherini alla Sinfonia n. 102 in si bemolle maggiore di Haydn.

«La scelta di Haydn come protagonista della rassegna – racconta il Maestro Giancarlo De Lorenzo – permette di attraversare alcune pagine particolarmente significative della sua produzione. Figura cardine del Settecento musicale e celebre come “padre della sinfonia”, Haydn ebbe un ruolo importante anche nell’affermazione del concerto solistico classico. In questi quattro appuntamenti, poi, la musica diventa occasione per riscoprire luoghi del territorio, portando l’Orchestra fuori dai tradizionali spazi da concerto e creando un rapporto diretto con le comunità».

Una rassegna che conferma così una delle vocazioni dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: fare della musica uno strumento di incontro, capace di raggiungere pubblici diversi e di valorizzare, attraverso la qualità dell’esecuzione dal vivo, il patrimonio e i luoghi del territorio.

Il calendario:

Venerdì 25 settembre alle 21

Chiesa della Visitazione di Maria, Cipressa

Haydn | Concerto n. 1 per violino – Sinfonia n. 99

Violino: Ksenia Milas

Direttore: Giovanni Pompeo

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Sabato 26 settembre alle 21

Santuario del Sacro Cuore di Gesù, Bussana

Haydn | Concerto n. 1 per violino – Sinfonia n. 99

Violino: Ksenia Milas

Direttore: Giovanni Pompeo

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Giovedì 1 ottobre alle 21

Santuario N.S. Assunta della Costa, Sanremo

Boccherini | Concerto n. 7 per violoncello

Haydn | Sinfonia n. 101 “L’Orologio”

Violoncello: Milo Ferrazzini

Direttore: Damiano Tognetti

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Venerdì 2 ottobre alle 21

Chiesa di San Sebastiano a Coldirodi, Sanremo

Boccherini | Concerto n. 7 per violoncello

Haydn | Sinfonia n. 101 “L’Orologio”

Violoncello: Milo Ferrazzini

Direttore: Damiano Tognetti

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti