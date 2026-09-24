Da Pu.Po.Li. a Uni. Po. come cambia l’università di Imperia

La scelta era stata approvata all’unanimità nell’ottobre 2020 con l’obiettivo di adeguare il modello organizzativo alle esigenze dell’attività universitaria e consentire l’ingresso di nuovi soggetti pubblici e privati interessati alle finalità dell’ente. La trasformazione è diventata effettiva nel 2023. Il comune di Imperia detiene una quota di partecipazione pari al 10,50%. A tre anni dalla nascita della fondazione, i soci hanno deciso di intervenire sull’organizzazione. «Le esigenze del territorio e lo svolgimento dell’attività hanno portato la fondazione e i soci fondatori a rivalutare la struttura dello statuto vigente – ha spiegato Gatti –. La presenza di diversi organi comportava in alcuni casi una sovrapposizione delle funzioni. La volontà è quella di semplificare e rendere più veloci ed efficienti le decisioni operative».