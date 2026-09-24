Da Pu.Po.Li. a Uni. Po. come cambia l’università di Imperia
Nuovo statuto per la Fondazione: meno organi e più peso alle quote dei soci
Imperia. La Fondazione Pupoli cambia assetto, riduce organi e articoli dello statuto e assume la nuova sigla UniPo, Università di Ponente ed un nuovo logo. A illustrare in consiglio comunale la proposta di revisione è stata l’assessore Monica Gatti, ripercorrendo il percorso avviato nel 2020 con la decisione di trasformare la Spu, Società per la Promozione dell’Università, in una fondazione di partecipazione.
La scelta era stata approvata all’unanimità nell’ottobre 2020 con l’obiettivo di adeguare il modello organizzativo alle esigenze dell’attività universitaria e consentire l’ingresso di nuovi soggetti pubblici e privati interessati alle finalità dell’ente. La trasformazione è diventata effettiva nel 2023. Il comune di Imperia detiene una quota di partecipazione pari al 10,50%. A tre anni dalla nascita della fondazione, i soci hanno deciso di intervenire sull’organizzazione. «Le esigenze del territorio e lo svolgimento dell’attività hanno portato la fondazione e i soci fondatori a rivalutare la struttura dello statuto vigente – ha spiegato Gatti –. La presenza di diversi organi comportava in alcuni casi una sovrapposizione delle funzioni. La volontà è quella di semplificare e rendere più veloci ed efficienti le decisioni operative».
La nuova bozza, predisposta da un consulente incaricato dalla fondazione, è stata approvata all’unanimità dai 14 soci fondatori nell’assemblea di agosto. Gli articoli scendono da 35 a 26, mentre gli organi passano da cinque a quattro. Scompare il consiglio di indirizzo, le cui competenze vengono trasferite all’assemblea dei fondatori. Viene eliminata anche la categoria dei partecipanti, mentre restano quelle dei fondatori, sostenitori e onorari.
Cambia anche il peso dei soci all’interno dell’assemblea, che sarà determinato in base alle rispettive quote di partecipazione al fondo di dotazione. Lo statuto è stato inoltre aggiornato alla normativa vigente, compresa la disciplina sulle quote di genere. Sulla proposta di statuto e sull’emendamento è stato acquisito anche il parere dei revisori dei conti.