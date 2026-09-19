Da Pompei a Sanremo, la scommessa di Ascione: 20 milioni su Villa Helios, Eden a cinque stelle e ripartenza per Vista Lieta

A capo di AM Costruzioni, la rotta dei tre grandi progetti matuziani: clinica medico-sportiva a Pian di Poma, 49 camere con Spa alla Foce e Rsa in corso Inglesi. «Sanremo ha potenzialità enormi». E avverte il Comune sul boom degli affitti turistici

Sanremo. Da Pompei a Sanremo, prima per investire e poi anche per viverci. Aniello Ascione, imprenditore napoletano alla guida della AM Costruzioni srl di Scafati insieme al fratello Marco, è ormai uno dei nomi che ricorrono con maggiore frequenza quando si parla di grandi operazioni di riqualificazione immobiliare nella Città dei fiori. Un interesse che negli ultimi anni si è trasformato in una vera e propria scommessa su Sanremo, con tre progetti che, per dimensioni e collocazione, hanno anche una rilevanza pubblica: Villa Vista Lieta, l’ex Hotel Eden e, da ultimo, Villa Helios.

Tre operazioni molto diverse tra loro (a cui va sommata la gestione di altre strutture come i Bagni Gabriella e il Mediterranee), ma accomunate dalla scelta di recuperare immobili storici o da tempo in difficoltà. E soprattutto da una convinzione che Ascione ribadisce: Sanremo, vista con gli occhi di un imprenditore arrivato da fuori, dispone ancora di un potenziale inespresso enorme. Per posizione, clima, storia, Festival, Casinò e vicinanza con il Principato, secondo Ascione la città avrebbe tutte le carte per avvicinarsi agli standard delle località più prestigiose della Costa Azzurra e inserirsi, almeno per qualità dell’offerta, nella scia di Montecarlo. A mancare, nella sua lettura, è ancora la capacità di tradurre fino in fondo queste potenzialità in una crescita urbana e turistica rapida e ordinata.

Il dossier più caldo è oggi quello di Villa Helios. L’ex clinica di Pian di Poma è stata acquistata lo scorso febbraio dalla società costituita da Alessandro Masu e Aniello Ascione, soci nell’operazione. L’atto ha chiuso una vicenda immobiliare trascinatasi per anni e ha aperto la fase concreta della progettazione del recupero. Sul tavolo c’è ora un investimento stimato da Ascione in circa 20 milioni di euro, da aggiungere all’esborso già sostenuto per acquistare il complesso. La progettazione è affidata allo Studio Formaggini e all’architetto Sergio Raimondo. Un primo incontro con gli uffici comunali si è già svolto nei giorni scorsi e ne dovrebbe seguire a breve un altro, destinato alla presentazione ufficiale della proposta.

L’impostazione è ormai definita. Villa Helios dovrebbe tornare alla sua vocazione sanitaria attraverso una nuova clinica, con una componente specialistica legata anche alla medicina sportiva, scelta non casuale vista la collocazione a ridosso degli impianti di Pian di Poma. È una evoluzione rispetto alle ipotesi che negli anni avevano collegato l’immobile anche ai progetti sportivi della Sanremese di Masu, dal centro medico alla foresteria per gli atleti. Il progetto prevede la demolizione integrale degli attuali due corpi di fabbrica e la loro ricostruzione in un unico edificio, accorpando le superfici oggi separate. Sono previsti anche parcheggi interrati e il recupero dei giardini. Secondo Ascione, l’impostazione ha già superato un passaggio davanti alla commissione paesaggio e una parte delle autorizzazioni necessarie sarebbe già stata acquisita. «Anche alla luce degli ultimi episodi di cronaca, fosse per me aprirei il cantiere domani – spiega l’imprenditore –. Realisticamente speriamo di riuscirci con l’anno nuovo. Il progetto è pronto e, in parte, ci sono già le autorizzazioni».

Il riferimento è al degrado che continua a segnare la vecchia clinica. Proprio ieri si è verificato l’ennesimo incendio, domato rapidamente dai vigili del fuoco. Un episodio che si aggiunge a quelli registrati negli anni e anche al rogo dell’11 settembre scorso, quando le fiamme all’interno dell’edificio avevano richiesto un nuovo intervento dei pompieri e delle forze dell’ordine.

Da qui l’appello di Ascione a Palazzo Bellevue: prendere in carico rapidamente il procedimento e accompagnarlo verso una decisione. Non tanto, nelle parole dell’imprenditore, per ottenere corsie preferenziali, quanto perché la riqualificazione privata rappresenterebbe la soluzione strutturale a un problema di abbandono che la zona si trascina ormai da decenni. L’operazione viene portata avanti insieme ad Alessandro Masu, imprenditore della nautica ed ex presidente della Sanremese Calcio. Sullo sfondo resta anche l’eventualità di una futura evoluzione degli equilibri societari: Ascione non esclude che nei prossimi mesi possa arrivare a rilevare l’intera operazione, anche se oggi Villa Helios rimane un progetto condiviso.

La collaborazione con Masu è nata in un’area, Pian di Poma, sulla quale l’ex patron biancazzurro ha concentrato negli anni una parte consistente delle proprie ambizioni imprenditoriali e sportive. Prima il progetto Arena Sanremo, entrato in un lungo conflitto tecnico e giudiziario con il Comune, poi la proposta per le tribune e la gestione degli impianti calcistici di Pian di Poma. Quest’ultima, insieme a quella concorrente della Virtus Sanremese, non ha ottenuto il via libera della giunta, che ha scelto di procedere verso un intervento pubblico sulle tribune e una successiva gara per la gestione dell’area.

Se Villa Helios è la partita più recente, il cantiere più avanzato è quello dell’Eden. Gli Ascione hanno acquisito lo storico albergo della Foce e AM Costruzioni sta procedendo a una riqualificazione praticamente integrale dell’immobile. L’obiettivo è trasformarlo in una struttura a cinque stelle da 49 camere, con piscina e Spa.

Ascione descrive un intervento ormai entrato nella fase decisiva. «Spero di riuscire ad aprire per il prossimo Festival. Le camere sono pronte, la piscina è pronta. Sicuramente saremo operativi per la prossima stagione estiva», spiega. Il traguardo più ambizioso è quindi febbraio, in concomitanza con il Festival 2027, anche se la certezza indicata dall’imprenditore riguarda l’entrata in funzione entro l’estate successiva.

È un investimento che si inserisce nel processo di innalzamento della qualità alberghiera che Sanremo sta vivendo da alcuni anni. Prima il recupero del Miramare Palace, poi la trasformazione dell’ex Hotel Europa nell’Europa Palace davanti al Casinò. Adesso l’Eden: capitali privati che hanno scelto di puntare sull’alta gamma e sul ritorno di una clientela con maggiore capacità di spesa.

Ed è proprio parlando dell’Eden che Ascione pone una questione che va oltre il proprio investimento. L’imprenditore guarda con preoccupazione alla crescita dell’extralberghiero e, in particolare, degli appartamenti destinati agli affitti turistici. Non contesta l’esistenza di questo mercato, ma chiede che il Comune inizi a governarne gli effetti. Secondo Ascione, una crescita senza equilibrio rischia di produrre conseguenze su più fronti. Da una parte aumenta la concorrenza per gli alberghi tradizionali, comprese quelle imprese che stanno investendo milioni per alzare il livello qualitativo dell’offerta. Dall’altra riduce la disponibilità di abitazioni per residenti e lavoratori, contribuendo alla pressione sui canoni di locazione. A questo si aggiunge, nella sua analisi, il carico sui servizi e sui parcheggi di una città che in diversi periodi dell’anno vede moltiplicarsi la propria popolazione presente.

L’avvertimento rivolto all’amministrazione Mager è quindi soprattutto economico: chi decide di investire somme importanti nell’alberghiero deve poter contare su condizioni che consentano di remunerare l’investimento in tempi sostenibili. Per Ascione il rischio, altrimenti, è che l’espansione incontrollata degli affitti turistici finisca per mettere in difficoltà proprio il processo di qualificazione dell’offerta sul quale Sanremo sta cercando di costruire una parte del proprio futuro.

La terza partita aperta riporta invece indietro al 2023 ed è quella di Villa Vista Lieta. Fu allora che il Demanio formalizzò la concessione trentennale alla AM Costruzioni, sulla base di un investimento indicato all’epoca in circa 3 milioni di euro. Il progetto originario prevedeva il recupero della villa storica e del parco, con spazi aperti alla fruizione pubblica, due serre e il recupero della dépendance da destinare all’accoglienza di anziani e persone con disabilità. Da quell’annuncio, però, l’operazione ha marciato molto più lentamente delle previsioni. Ora Ascione sostiene che il progetto elaborato dallo Studio Formaggini sia stato presentato in Comune nel mese di luglio e che il prossimo passaggio debba essere la convocazione della conferenza dei servizi. «Spero di poter iniziare i lavori della Rsa entro la fine dell’anno», afferma. Un obiettivo che, se rispettato, segnerebbe finalmente il passaggio dalla lunga fase amministrativa al cantiere vero e proprio.