Croce Rossa, due nuovi corsi per diventare volontari a Pontedassio

Pontedassio. Due nuovi corsi per diventare volontari della Croce Rossa Italiana e rafforzare la presenza sul territorio della Valle Impero. A organizzarli è il comitato di Pontedassio, che apre le iscrizioni a chi vuole entrare nella CRI e partecipare alle diverse attività svolte quotidianamente.

Il primo percorso si terrà dal 10 al 18 ottobre, con lezioni in parte online e in parte in presenza. Il secondo sarà invece concentrato in un venerdì sera e in due giornate, sabato e domenica, dalle 8 alle 18, interamente in presenza. L’attività dei volontari non riguarda soltanto il soccorso in ambulanza. Il comitato è impegnato nel sostegno alle persone attraverso la distribuzione di generi di prima necessità, nelle iniziative dei giovani CRI e nella protezione civile. I mezzi vengono inoltre utilizzati per accompagnare pazienti che devono sottoporsi a terapie, visite o sedute dialitiche.

«Il comitato di Pontedassio abbraccia un territorio molto ampio e ha competenza territoriale sugli otto comuni della Valle Impero – spiega il presidente Paolo Cossu –. La forza principale sono i volontari che dedicano tempo e competenze ai tanti servizi che siamo chiamati a svolgere. Se iniziassero a mancare, verrebbe meno una copertura importante del territorio».

Una presenza che assume particolare rilievo anche per la posizione della sede. «La nostra caratteristica è essere baricentrici tra l’entroterra e la costa – prosegue Cossu –. L’utente, quando chiama il soccorso, vedrà sempre arrivare un’ambulanza, ma la tempistica può fare la differenza».

Il presidente chiarisce anche l’autonomia del comitato di Pontedassio: «Negli ultimi tempi mi è stato chiesto spesso se CRI Pontedassio dipendesse da altri comitati, da Imperia o da Genova ad esempio. Non è così: siamo un comitato territoriale, come gli altri, che, sebbene faccia parte della Croce Rossa Italiana, è autonomo sotto questo aspetto». La gestione richiede formazione, dispositivi di protezione individuale, mezzi e attrezzature. «Ci sono persone da formare, da vestire con DPI adatti ma costosi, mezzi da acquistare e mantenere in efficienza, così come tutti i dispositivi e i presidi che sono a bordo – aggiunge Cossu –. Tutto questo è possibile grazie all’opera dei tanti volontari che ogni giorno si danno da fare».