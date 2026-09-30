Corso Trento e Trieste, la Regione chiede conto dei divieti: torna il nodo della balneabilità tra i due porti

Genova ha chiesto al Comune una relazione sull’estate 2026 e sugli interventi previsti

Sanremo. Da area entrata recentemente tra gli obiettivi di riqualificazione urbana della giunta Mager a uno dei dossier ambientali più delicati che Palazzo Bellevue dovrà affrontare prima della prossima estate. Corso Trento e Trieste torna al centro dell’attenzione per la qualità delle acque di balneazione, dopo una stagione 2026 segnata da ripetute interdizioni e da risultati analitici che hanno riaperto una questione ormai annosa per il tratto di costa compreso tra i due porti di Sanremo.

La novità è che Regione Liguria, nei primi giorni di settembre, ha scritto al Comune di Sanremo chiedendo una relazione generale sull’andamento della balneazione durante l’estate appena conclusa, alla luce delle diverse ordinanze che hanno interessato il litorale cittadino. Una richiesta interlocutoria, ma che obbliga ora gli uffici dell’Ambiente a ricostruire criticità, controlli effettuati, interventi già realizzati e soprattutto tempi delle opere che dovranno essere messe in campo da Rivieracqua.

Il tema si interseca direttamente con il futuro urbanistico della zona. La giunta ha infatti recentemente dato indirizzo agli uffici per predisporre un progetto pubblico di riqualificazione complessiva di corso Trento e Trieste, area strategica tra Porto vecchio e Portosole, ma gravata da decenni da problemi ambientali legati anche alla presenza delle foci di due corsi d’acqua. E proprio mentre Palazzo Bellevue immagina il futuro della passeggiata e degli spazi pubblici, resta da risolvere la questione più elementare per una zona balneare: si può garantire stabilmente che quel tratto di mare sia sicuro per i bagnanti?

La Regione disciplina la balneazione sulla base dei monitoraggi Arpal: la costa è suddivisa in aree rappresentate da specifici punti di campionamento, con controlli almeno mensili sui due indicatori microbiologici previsti dalla normativa, Escherichia coli ed enterococchi intestinali. La classificazione qualitativa, invece, viene elaborata sulla base delle stagioni precedenti. E a tal proposito, la vicenda ha alle spalle un precedente molto pesante.

Nel marzo 2025 non fu il Comune, ma Regione Liguria, con il decreto numero 2247, a classificare l’area di corso Trento e Trieste come di qualità «scarsa» e a disporne l’esclusione dall’elenco delle acque di balneazione, accompagnata da un divieto permanente per quella stagione. La decisione arrivava dopo cinque anni consecutivi di classificazione scarsa e dopo il rigetto, da parte del Ministero della Salute, della richiesta di escludere il 2021 dal quadriennio utilizzato per il calcolo. Palazzo Bellevue aveva quindi dato attuazione alla decisione regionale con l’ordinanza sindacale del 10 aprile.

I gestori di alcuni stabilimenti presentarono però ricorso al Tar Liguria. Con le ordinanze cautelari del 22 maggio 2025 il tribunale sospese l’efficacia del divieto permanente nei tratti di mare antistanti gli stabilimenti ricorrenti, consentendo loro di svolgere regolarmente la stagione. Il Comune di Sanremo, come emerge dalle successive sentenze, non si costituì nel giudizio perché non era contro interessato dal ricorso.

È importante precisare anche il significato di quel provvedimento: il Tar, nella fase cautelare, non stabilì definitivamente che la classificazione regionale fosse errata. Ritenne che le censure dovessero essere approfondite nel merito e, nelle more, accordò tutela alle attività ricorrenti. Quando il merito è arrivato, nel marzo 2026, il nodo non è stato risolto.

Con le sentenze numeri 362 e 366 del 26 marzo, il Tar ha dichiarato i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: la sospensione cautelare aveva consentito lo svolgimento della stagione 2025 e, a stagione ormai conclusa, non permaneva più un interesse concreto alla decisione sul divieto riferito a quell’anno. In sostanza, nessuna sentenza di merito ha stabilito se il divieto permanente del 2025 fosse corretto o meno.

Per il 2026 Regione Liguria ha scelto una strada diversa. È stata istituita una nuova area di balneazione denominata “Corso Trento e Trieste”, in stato da classificare, su proposta di Arpal e con condivisione del Comune di Sanremo. Per questa zona è stato previsto un monitoraggio bimesile in attesa della futura classificazione. La nuova stagione non è però trascorsa senza problemi. Già ad agosto si era registrato un divieto temporaneo poi revocato il 10 del mese. A fine agosto è arrivato un nuovo stop: il campione Arpal del 24 agosto aveva rilevato 1.700 enterococchi intestinali per 100 millilitri, contro un limite di 200, mentre l’Escherichia coli risultava pari a 150, quindi sotto il limite di 500. Il divieto fu mantenuto anche dopo i primi controlli suppletivi e venne revocato soltanto il 5 settembre. Ed è proprio la particolare sproporzione tra i due indicatori ad avere alimentato i dubbi degli uffici comunali.

Secondo quanto riferito dall’assessore all’Ambiente Ester Moscato, durante l’estate Palazzo Bellevue ha infatti affiancato ai monitoraggi ufficiali Arpal propri campionamenti, affidandosi a un laboratorio esterno di Imperia. Controlli paralleli sono stati effettuati anche da operatori balneari della zona. In almeno due occasioni, stando alla ricostruzione dell’amministrazione, i risultati dei prelievi comunali non avrebbero coinciso con quelli Arpal. In una terza occasione i campioni sarebbero stati prelevati contemporaneamente: in quel caso l’andamento sarebbe risultato sostanzialmente concordante, pur con valori quantitativi differenti e più bassi nelle analisi commissionate dal Comune.

Il dato che più ha preoccupato l’amministrazione è stato soprattutto quello degli enterococchi, comparsi in alcuni controlli con valori enormemente superiori alla soglia, mentre l’Escherichia coli non mostrava uno scostamento analogo. Entrambi i batteri sono, tecnicamente, indicatori microbiologici utilizzati per valutare possibili contaminazioni fecali. La differenza tra i loro valori, quindi, non consente da sola di attribuire l’inquinamento a un’origine diversa dalla rete fognaria. È però proprio la forte variabilità riscontrata tra campioni e laboratori ad avere spinto Palazzo Bellevue a chiedere ulteriori approfondimenti.

La richiesta della Regione arriva praticamente in contemporanea con il confronto convocato dal sindaco Alessandro Mager con Rivieracqua dopo l’estate dei divieti. Al tavolo hanno partecipato anche le categorie economiche, che hanno denunciato gli effetti delle interdizioni sugli stabilimenti balneari e, più in generale, sull’immagine turistica della città. Le stesse associazioni hanno poi chiesto che il confronto non resti confinato alla gestione dell’emergenza, ma porti a interventi strutturali e a tempi definiti. Secondo quanto emerso dalla riunione, il sindaco ha chiesto al gestore del servizio idrico integrato una ricostruzione puntuale delle cause e soprattutto un impegno affinché il 2027 non riproponga lo stesso scenario. Quest’estate, infatti, non si sono verificate rotture generalizzate del collettore principale o criticità al depuratore paragonabili ad altri episodi del passato. È questo uno degli elementi che rende più difficile individuare una causa unica.

L’attenzione resta quindi concentrata sugli scarichi che confluiscono nei rii cittadini, sugli allacci privati e sulle possibili interferenze tra acque bianche e nere. Rivieracqua, dal canto suo, ha riferito di controlli già effettuati senza avere individuato una causa generalizzata capace di spiegare tutti gli episodi. Il gestore ha inoltre confermato gli investimenti programmati sulla rete. Tra quelli più rilevanti c’è il prossimo intervento sulla condotta di corso Nazario Sauro, davanti ai baretti del Porto vecchio, uno dei punti storicamente più fragili del sistema sanremese e già interessato negli anni da ripetute rotture. Il progetto prevede il risanamento della tubazione, con l’obiettivo di eliminare una delle principali vulnerabilità del collettore.

L’assessore Moscato punta ora a trasformare il confronto in un tavolo permanente sulla balneazione, al quale dovrebbero partecipare Comune, Rivieracqua, capitaneria di Porto e polizia locale. Il tavolo non è ancora formalmente costituito, ma i contatti sono già stati avviati. L’amministrazione intende proseguire anche nella prossima stagione con i propri campionamenti paralleli, proprio per disporre di un termine di confronto rispetto ai dati ufficiali.

Un altro tema aperto riguarda la localizzazione e le modalità dei prelievi. Arpal spiega che ogni punto deve essere rappresentativo del relativo tratto di costa e viene individuato secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale. Il suo risultato resta quello ufficialmente rilevante ai fini dell’apertura o della chiusura alla balneazione. Durante il confronto con Rivieracqua è però tornata la discussione sulla particolare vulnerabilità dei punti collocati in prossimità delle foci, soprattutto in stagioni molto calde e con scarse precipitazioni, come quella che si è appena conclusa.

Il tema non riguarda soltanto Sanremo: situazioni analoghe e differenze tra campionamenti sono state segnalate anche in altri Comuni del Ponente, in particolare a Taggia dove sussiste un solo punto di prelievo.

I primi dati utili per capire quale classificazione attenderà Corso Trento e Trieste dovrebbero cominciare a essere disponibili in autunno inoltrato, quando sarà possibile valutare i risultati del monitoraggio raccolto durante la stagione appena conclusa. Ed è qui che il dossier diventa particolarmente delicato.