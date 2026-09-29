Corso Garibaldi, Progetto Comune Sanremo: «Rivalutare immediatamente il progetto»

Sanremo. «Rivalutare in modo profondo e immediato le scelte adottate». È la richiesta avanzata dall’associazione politico-culturale Progetto Comune Sanremo sul progetto di ristrutturazione di corso Garibaldi, sul quale il gruppo torna a intervenire chiedendo all’amministrazione comunale di rivedere priorità e destinazione delle risorse pubbliche.

«Gli interventi pubblici devono rispondere ad una visione complessiva del territorio ed avere priorità trasparenti, ponendo al centro l’interesse collettivo dell’intera cittadinanza sanremese anziché logiche ristrette o vantaggi a beneficio di pochi cittadini e soprattutto imprenditori», sostengono i rappresentanti dell’associazione.

Secondo Progetto Comune, il tema riguarda soprattutto le priorità nella programmazione degli investimenti. «Un’amministrazione responsabile ha il dovere di stabilire una scala di priorità chiara e condivisa, le risorse pubbliche non sono illimitate e ogni euro speso deve garantire il massimo ritorno in termini di vivibilità, sicurezza e servizi per la popolazione».

Da qui la critica al progetto di corso Garibaldi, ritenuto non rispondente alle esigenze considerate più urgenti. «Riteniamo che l’attuale piano per Corso Garibaldi non risponda a queste esigenze primarie e che sia doveroso fermarsi a riflettere», affermano.

L’associazione propone quindi di valutare una diversa destinazione dell’investimento, indirizzando le risorse verso interventi in altri quartieri della città. «Molti quartieri di Sanremo, ad alta densità abitativa e frequentati quotidianamente da migliaia di famiglie, da tempo attendono interventi strutturali urgenti: dalla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, alla messa in sicurezza del territorio, fino al potenziamento dei servizi di quartiere e degli spazi verdi accessibili a tutti».

Una posizione che, sottolinea Progetto Comune, era già presente nel programma elettorale dell’associazione e che oggi viene rilanciata con maggiore forza. Nel mirino finiscono in particolare i quartieri sviluppatisi durante la forte espansione edilizia degli anni Sessanta.

«Destinare cifre importanti ad un singolo progetto di dubbia utilità collettiva, mentre interi quartieri popolosi della città soffrono per carenze manutentive e mancanza di infrastrutture base, significa ignorare il benessere dei cittadini sanremesi», affermano i rappresentanti dell’associazione. «Sosteniamo che la riqualificazione urbana debba essere iniziata proprio da quei quartieri nati da una speculazione edilizia senza controllo degli anni 60».

La richiesta rivolta al Comune è dunque quella di riaprire il confronto sul progetto e sulle priorità di spesa. «Chiediamo quindi che il Comune riapra il confronto e destini i fondi disponibili verso quelle opere davvero indispensabili per migliorare la qualità della vita di tutta la comunità».