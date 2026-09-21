Consiglio comunale disertato dalla maggioranza, Di Muro: «Disguido politico, si va avanti con determinazione»

Ventimiglia. «Quanto avvenuto oggi in aula è riconducibile a un disguido politico-amministrativo. L’azione amministrativa non è mai stata e mai sarà l’iniziativa del singolo: è un lavoro corale, fondato sul dialogo costante, sulla fiducia reciproca e sul contributo insostituibile di tutte le forze della coalizione». A dichiararlo è il sindaco di Ventimiglia, on. Flavio Di Muro, che commenta così la mancata riunione del consiglio comunale di stamane per la mancata presenza di tutti i consiglieri di Forza Italia, Fratelli d’Italia e di Torna Grande Ventimiglia.

«A ciascuno dei gruppi politici di maggioranza va il mio sincero e convinto riconoscimento per la serietà e la determinazione con cui portano avanti quotidianamente il mandato elettorale – aggiunge Di Muro -. Senza il loro impegno e senso di responsabilità non sarebbe possibile raggiungere i traguardi stabiliti per la nostra città».

«Desidero inoltre rivolgere un messaggio chiaro a tutti i Consiglieri comunali, che rappresentano il primo e piu’ diretto punto di contatto con la cittadinanza. Chi vive il territorio, ”batte i marciapiedi” e raccoglie quotidianamente le istanze e i bisogni delle persone svolge un ruolo fondamentale – prosegue il sindaco -. Consapevole che talvolta alcune di queste segnalazioni sono rimaste inevase a causa della mole di lavoro o di intoppi burocratici, sono certo le istanze sottoposte dai Consiglieri saranno trattate dalla Giunta con la massima attenzione e priorità».