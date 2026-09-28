Confindustria Imperia, il centenario guarda alle società benefit: «In Italia 2.700 aziende e 250mila addetti»

Imperia. Sono 2.700 le società benefit in Italia, con circa 250mila addetti: un modello d’impresa che affianca agli obiettivi economici l’impegno verso la comunità, l’ambiente e le persone. Il tema è stato al centro di uno degli appuntamenti organizzati all’Expo Salso nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di Confindustria Imperia. «Nell’organizzazione di questo centenario della nostra associazione abbiamo pensato di proporre diversi incontri con le aziende – ha spiegato il presidente Luciano Tesorini –. Abbiamo parlato di società benefit, realtà che vanno oltre l’aspetto economico del lucro perché vogliono lasciare un impatto positivo sull’ambiente, sulla cultura, sulle persone e sulla parità di genere».

Il talk «Imprese e valore: il percorso verso la Società Benefit», curato dallo Studio Parolini – Commercialisti Società Benefit, ha riunito Fratelli Carli, Mastelli e Mela di Taggia, che hanno raccontato le proprie esperienze e il cammino compiuto verso questo modello societario.

«Insieme ad altre imprese del territorio che hanno fatto questo percorso, come il nostro studio, abbiamo parlato di che cosa significa e di come si diventa società benefit – ha spiegato Antonio Parolini –. Sono aziende che hanno deciso di stabilire statutariamente, quindi di inserire nello statuto, un obbligo di devolvere una parte del proprio profitto a favore della comunità che sta intorno all’azienda: del proprio personale, dell’ecologia, delle persone più svantaggiate, dello sport, delle borse di studio, dei giovani e di altri ambiti. È un modello in cui crediamo e che cerchiamo di divulgare».

Tesorini ha richiamato anche il ruolo dell’Italia nella diffusione di questa forma d’impresa: «Al 2026 sono censite 2.700 aziende con circa 250mila addetti. L’Italia, peraltro, è stato il primo Stato sovrano a normare questo tipo di imprese, dopo alcuni stati degli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di questo dato e delle nostre aziende, che hanno spiegato alla platea il percorso seguito per diventare società benefit».