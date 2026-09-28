Confindustria Imperia, il centenario guarda alle società benefit: «In Italia 2.700 aziende e 250mila addetti»
Tesorini: «Imprese che vogliono lasciare un impatto positivo». Parolini: «Un modello in cui crediamo e che cerchiamo di divulgare»
Imperia. Sono 2.700 le società benefit in Italia, con circa 250mila addetti: un modello d’impresa che affianca agli obiettivi economici l’impegno verso la comunità, l’ambiente e le persone. Il tema è stato al centro di uno degli appuntamenti organizzati all’Expo Salso nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di Confindustria Imperia. «Nell’organizzazione di questo centenario della nostra associazione abbiamo pensato di proporre diversi incontri con le aziende – ha spiegato il presidente Luciano Tesorini –. Abbiamo parlato di società benefit, realtà che vanno oltre l’aspetto economico del lucro perché vogliono lasciare un impatto positivo sull’ambiente, sulla cultura, sulle persone e sulla parità di genere».
Il talk «Imprese e valore: il percorso verso la Società Benefit», curato dallo Studio Parolini – Commercialisti Società Benefit, ha riunito Fratelli Carli, Mastelli e Mela di Taggia, che hanno raccontato le proprie esperienze e il cammino compiuto verso questo modello societario.
«Insieme ad altre imprese del territorio che hanno fatto questo percorso, come il nostro studio, abbiamo parlato di che cosa significa e di come si diventa società benefit – ha spiegato Antonio Parolini –. Sono aziende che hanno deciso di stabilire statutariamente, quindi di inserire nello statuto, un obbligo di devolvere una parte del proprio profitto a favore della comunità che sta intorno all’azienda: del proprio personale, dell’ecologia, delle persone più svantaggiate, dello sport, delle borse di studio, dei giovani e di altri ambiti. È un modello in cui crediamo e che cerchiamo di divulgare».
Tesorini ha richiamato anche il ruolo dell’Italia nella diffusione di questa forma d’impresa: «Al 2026 sono censite 2.700 aziende con circa 250mila addetti. L’Italia, peraltro, è stato il primo Stato sovrano a normare questo tipo di imprese, dopo alcuni stati degli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di questo dato e delle nostre aziende, che hanno spiegato alla platea il percorso seguito per diventare società benefit».
La giornata ha coinvolto anche gli studenti delle scuole superiori, che hanno visitato la mostra «Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure» e partecipato a una lezione di educazione finanziaria curata da Sanpaolo Invest. L’esposizione dedicata al centenario di Confindustria Imperia resterà aperta gratuitamente all’Expo Salso fino a mercoledì 30 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Fotografie, oggetti e documenti provenienti dalle imprese associate, dagli archivi e dai musei del territorio raccontano per aree tematiche l’evoluzione dell’industria e dell’economia del Ponente ligure, mettendo a confronto passato e presente.