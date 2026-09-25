Confindustria Imperia celebra i suoi primi cento anni all’Expo Salso

Imperia. Infrastrutture, costo dell’energia, occupazione e capacità di attrarre i giovani nel mondo del lavoro sono le sfide indicate da Confindustria Imperia nel giorno del suo centenario. L’assemblea generale all’Expo Salso ha riunito imprenditori e istituzioni per celebrare il percorso iniziato nel 1926 e affrontare i temi che condizionano lo sviluppo economico del Ponente.

A indicare le priorità è il presidente Luciano Tesorini. «L’imprenditore, per sua natura, guarda sempre avanti con ottimismo. È però inutile negare le complessità che stiamo affrontando. A livello locale c’è ancora molto da fare sul fronte delle infrastrutture, mentre sul piano nazionale e internazionale pesa soprattutto la crisi energetica. Il costo dell’energia, il caro bollette e quello dei carburanti incidono sulle imprese in una fase segnata da molte incertezze. È un tema che non possiamo tralasciare». Il centenario diventa anche l’occasione per mettere in relazione quanto costruito dal sistema produttivo provinciale con le prospettive dei prossimi anni. «Sono tre i passaggi che attraversano tutti i settori – spiega Tesorini –: la memoria di ciò che siamo stati, l’attualità delle nostre imprese e ciò che dobbiamo costruire per gli anni che verranno». In questa prospettiva si inserisce il coinvolgimento delle scuole. «Cerchiamo nei giovani le risorse umane che possano proseguire questo cammino e vogliamo avvicinarli al mondo del lavoro», aggiunge il presidente.

A fotografare il peso di Confindustria nell’economia provinciale è l’assessore regionale Marco Scajola: 273 aziende e poco meno di 8 mila dipendenti, oltre a un indotto rilevante. «Sono imprese che hanno fatto una fatica unica per costruirsi un’identità, per realizzarsi in Liguria, in Italia e anche nel mondo. Non dimentichiamo che molte aziende della provincia di Imperia sono conosciute, apprezzate e affermate a livello internazionale».

Scajola, intervenuto anche per portare il saluto del presidente della Regione Marco Bucci, ha ricordato il rapporto con l’associazione su diversi fronti. «C’è una grande collaborazione, dalla semplificazione di tante norme urbanistiche che abbiamo fatto insieme alla programmazione del Fondo sociale europeo».

Tra i comparti interessati c’è il turismo. L’assessore regionale Luca Lombardi ha richiamato il lavoro portato avanti con Confindustria sul patto per il lavoro. «Siamo qui per rendere omaggio a cent’anni di imprese che hanno dato molto, in termini economici, al nostro territorio. Anche il turismo non è escluso da questo percorso. Ogni anno lavoriamo insieme sul patto per il lavoro nel settore turistico, con la possibilità di destagionalizzare e arrivare all’apertura delle strutture 365 giorni all’anno, facendo sì che il territorio sia vivibile durante tutto l’anno».

Sul nodo dei collegamenti è intervenuto il senatore Gianni Berrino, indicando nelle infrastrutture uno degli elementi necessari per sostenere l’attività produttiva e la crescita del territorio.

A chiudere arriva il pungolo del sindaco Claudio Scajola: «Mi auguro che, forte della sua storia e del ruolo che rappresenta, l’associazione possa essere ancora più presente nel dibattito pubblico sulle necessità di questa terra. Credo sia importante rafforzare il confronto e la collaborazione con le amministrazioni, portando il contributo delle imprese alle scelte che riguardano il territorio. C’è collaborazione e sono convinto che continuerà a esserci. Credo però che sarebbe importante che l’associazione, con il suo presidente e con tutte le realtà che rappresenta, fosse ancora più presente nel collaborare con le amministrazioni».