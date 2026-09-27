Confindustria Imperia celebra 13 aziende con oltre un secolo di attività

Tesorini: «Ho avuto quasi il dubbio di premiare delle start-up, perché hanno un entusiasmo e un’energia come se fossero state costituite ieri»

Imperia. Sono tredici le aziende con oltre un secolo di attività premiate all’Expo Salso nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di Confindustria Imperia. Un riconoscimento a realtà nate tra il 1791 e il 1921, che hanno attraversato generazioni, cambiamenti economici e trasformazioni del territorio continuando a operare e investire.

A riceverlo sono state Arimondo Srl (1791), Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia Srl (1827), Hotel Miramare The Palace (1870), Hotel Royal (1872), Hotel Europa Palace (1874), Grand Hotel des Anglais (1888), Hotel de Paris Sanremo (1897), Casinò di Sanremo (1905), Pietro Isnardi Srl (1908), Fratelli Carli Spa (1911), Abate & C. Srl (1920), Giuseppe Calvi & C. Srl (1921) e Strescino Srl (1921).

«Nel nostro centenario non potevamo tralasciare le aziende centenarie nostre associate – spiega il presidente di Confindustria Imperia Luciano Tesorini –. Ho avuto quasi il dubbio di premiare delle start-up, perché hanno un entusiasmo e un’energia come se fossero state costituite ieri. E invece parliamo di imprese la cui storia, in alcuni casi, risale addirittura al Settecento, con tanti anni di esperienza, fatica e traguardi conquistati e mille iniziative ancora in essere». Una longevità costruita anche sulla capacità di adattarsi ai cambiamenti. «Cento anni fa, e ancora di più per quelle nate prima, il contesto sociale, culturale ed economico era completamente diverso – prosegue Tesorini –. Alcune nel corso del tempo hanno cambiato proprietà, ma sono rimaste in attività. Altre appartengono ancora alla stessa famiglia e continuano di padre in figlio. È la testimonianza di come, in alcuni casi, il passaggio generazionale abbia funzionato».

Lo sguardo, sottolinea il presidente, non è rivolto soltanto al passato. «La mostra ripercorre cento anni di storia della nostra associazione e delle imprese associate, ma noi guardiamo al presente e al futuro. L’imprenditoria imperiese ha davanti nuove sfide e le nostre aziende le stanno cogliendo, dall’innovazione fino all’intelligenza artificiale. Sono imprese estremamente dinamiche».

La premiazione è stata preceduta dalla tavola rotonda «Latta d’artista – Il legame tra arte e industria dalla storia della produzione di lattine per olio di oliva, alla realizzazione di opere di scultura e pittura con la latta di Riccardo Guatelli», dedicata alla figura dell’imprenditore e collezionista scomparso nel 2025. Guatelli si è occupato per oltre 60 anni dell’azienda di famiglia, prima La Graph e poi Italgraph, fondata dal nonno Rocco e portata avanti dal padre Aldo, specializzata nella produzione di contenitori in banda stagnata litografata. Alla passione per il lavoro ha affiancato quella per l’arte, fino a diventare negli ultimi anni artista lui stesso, trasformando la latta in sculture e opere pittoriche abbinate ai suoi componimenti poetici. A ricordarne la figura e il percorso sono stati Daniela Lauria, critica d’arte, Attilio Ascheri di Asa Italia, Tiziana Riva Guatelli e Manuela Guatelli Giamminola, rispettivamente moglie e figlia di Riccardo Guatelli.