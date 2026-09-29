Il punto|
Confcommercio alla giunta Mager: sicurezza e viabilità le priorità. Di Baldassare alza i toni sul decoro urbano
Faccia a faccia tra l’associazione di categoria e l’amministrazione comunale. Stilato un elenco delle criticità e definito un percorso di incontri tra i consiglieri con delega e i singoli assessori. Il presidente: difficile chiedere alle imprese di investire se la città non migliora
Sanremo. Dal decoro urbano alla sicurezza, dalla viabilità ai cantieri, passando per parcheggi, mercato annonario, commercio ambulante, spiagge e turismo. Confcommercio Sanremo porta sul tavolo della giunta Mager un lungo elenco di criticità e chiede ora di passare da un confronto generale a una serie di incontri operativi, settore per settore.
Il faccia a faccia si è svolto questa mattina e ha visto seduti allo stesso tavolo, per il Comune, il sindaco Alessandro Mager e gli assessori Alessandro Sindoni, Ester Moscato, Silvana Ormea e Massimo Donzella. Assente la responsabile del Demanio, Lucia Artusi. Per Confcommercio il presidente cittadino Andrea Di Baldassare, insieme ai rappresentanti del direttivo con deleghe specifiche ai diversi comparti: Gualtiero Maragni, consigliere cittadino e rappresentante Fipe con delega a Commercio e Turismo; Susanna Vivaldi, consigliera con delega al Decoro urbano; Antonio Fontanelli, consigliere con delega a Viabilità e Lavori pubblici; il presidente di Federalberghi Sanremo Silvio Di Michele; il vicepresidente di Confcommercio Sanremo e consigliere provinciale Gianni Ostanel e Delia Sabbieti, consigliera con delega al Demanio. Non un incontro destinato a rimanere isolato. I commercianti hanno chiesto all’amministrazione di aprire un percorso stabile di confronto e, al termine della riunione, è stato definito un metodo di lavoro: ciascun consigliere di Confcommercio, sulla base della propria delega, si confronterà direttamente con l’assessore competente, entrando nel merito delle singole questioni e verificando nel tempo gli eventuali interventi.
Un elenco delle priorità è già stato messo nero su bianco. Tra i temi indicati dall’associazione figurano decoro urbano, pulizia e vivibilità, sicurezza, applicazione del regolamento comunale sul decoro, viabilità, lavori pubblici, parcheggi, commercio su area pubblica, bandi demaniali e rilancio del Mercato annonario. Sullo sfondo, la richiesta di rendere Sanremo più accogliente e competitiva anche dal punto di vista turistico. Ed è stato proprio sul decoro urbano che il confronto ha assunto i toni più netti. Di Baldassare ha evidenziato la difficoltà, per Confcommercio, di chiedere agli associati di continuare a investire sulle proprie aziende e sull’immagine delle attività quando, secondo l’associazione, sul versante della pulizia, dell’igiene ambientale e della manutenzione dello spazio pubblico la città continua a mostrare carenze. Un passaggio che va oltre la singola segnalazione e pone una questione di fondo: secondo Confcommercio, l’investimento privato deve essere accompagnato da un analogo innalzamento della qualità dello spazio urbano. Nel documento consegnato al Comune viene chiesta una programmazione strutturale della pulizia e della manutenzione, con calendario degli interventi, definizione delle priorità e monitoraggio dei risultati, oltre a una maggiore verifica sul rispetto del regolamento comunale del decoro.
Sul fronte della sicurezza, l’associazione chiede invece un rafforzamento dei controlli, in collaborazione con le forze dell’ordine, indicando tra i problemi da affrontare con maggiore decisione anche quello dell’accattonaggio molesto. Altro capitolo delicato è quello dei cantieri e della viabilità. Confcommercio chiede di conoscere con maggiore anticipo i cronoprogrammi delle opere pubbliche e delle modifiche alla circolazione, in modo che gli operatori possano prepararsi alle conseguenze che lavori e deviazioni possono avere sugli accessi alle attività e sui flussi commerciali. Sul commercio ambulante l’attenzione è rivolta soprattutto al futuro ritorno del mercato in piazza Eroi Sanremesi. Gli operatori chiedono di conoscere tempi, modalità, collocazione dei banchi e condizioni della ripartenza, oltre allo stato di avanzamento dei progetti riguardanti la riqualificazione del Mercato annonario.
Il dossier comprende anche il demanio, con le procedure per l’assegnazione delle spiagge, e il turismo. Su quest’ultimo fronte Confcommercio ha chiesto un confronto sui numeri dell’estate appena trascorsa, andando oltre il semplice dato delle presenze per analizzare durata dei soggiorni, capacità di spesa e reale ricaduta economica dei flussi turistici sulla città. «Per Confcommercio è importante che le problematiche segnalate dagli operatori possano tradursi in un percorso strutturato, con priorità chiare, interlocutori individuati e, ove possibile, tempi di intervento e verifica», sottolinea Di Baldassare. L’associazione, che dichiara di rappresentare circa 400 imprese, intende ora verificare concretamente gli sviluppi del confronto. Ogni componente del direttivo ha ricevuto una delega collegata ai diversi assessorati e l’attesa è che vengano calendarizzati rapidamente i primi tavoli tematici. E il primo banco di prova sarà proprio il decoro: il capitolo sul quale, durante l’incontro, l’associazione ha fatto capire con maggiore nettezza di aspettarsi un cambio di passo.