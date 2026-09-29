Confcommercio alla giunta Mager: sicurezza e viabilità le priorità. Di Baldassare alza i toni sul decoro urbano

Faccia a faccia tra l’associazione di categoria e l’amministrazione comunale. Stilato un elenco delle criticità e definito un percorso di incontri tra i consiglieri con delega e i singoli assessori. Il presidente: difficile chiedere alle imprese di investire se la città non migliora

Sanremo. Dal decoro urbano alla sicurezza, dalla viabilità ai cantieri, passando per parcheggi, mercato annonario, commercio ambulante, spiagge e turismo. Confcommercio Sanremo porta sul tavolo della giunta Mager un lungo elenco di criticità e chiede ora di passare da un confronto generale a una serie di incontri operativi, settore per settore.

Il faccia a faccia si è svolto questa mattina e ha visto seduti allo stesso tavolo, per il Comune, il sindaco Alessandro Mager e gli assessori Alessandro Sindoni, Ester Moscato, Silvana Ormea e Massimo Donzella. Assente la responsabile del Demanio, Lucia Artusi. Per Confcommercio il presidente cittadino Andrea Di Baldassare, insieme ai rappresentanti del direttivo con deleghe specifiche ai diversi comparti: Gualtiero Maragni, consigliere cittadino e rappresentante Fipe con delega a Commercio e Turismo; Susanna Vivaldi, consigliera con delega al Decoro urbano; Antonio Fontanelli, consigliere con delega a Viabilità e Lavori pubblici; il presidente di Federalberghi Sanremo Silvio Di Michele; il vicepresidente di Confcommercio Sanremo e consigliere provinciale Gianni Ostanel e Delia Sabbieti, consigliera con delega al Demanio. Non un incontro destinato a rimanere isolato. I commercianti hanno chiesto all’amministrazione di aprire un percorso stabile di confronto e, al termine della riunione, è stato definito un metodo di lavoro: ciascun consigliere di Confcommercio, sulla base della propria delega, si confronterà direttamente con l’assessore competente, entrando nel merito delle singole questioni e verificando nel tempo gli eventuali interventi.

Un elenco delle priorità è già stato messo nero su bianco. Tra i temi indicati dall’associazione figurano decoro urbano, pulizia e vivibilità, sicurezza, applicazione del regolamento comunale sul decoro, viabilità, lavori pubblici, parcheggi, commercio su area pubblica, bandi demaniali e rilancio del Mercato annonario. Sullo sfondo, la richiesta di rendere Sanremo più accogliente e competitiva anche dal punto di vista turistico. Ed è stato proprio sul decoro urbano che il confronto ha assunto i toni più netti. Di Baldassare ha evidenziato la difficoltà, per Confcommercio, di chiedere agli associati di continuare a investire sulle proprie aziende e sull’immagine delle attività quando, secondo l’associazione, sul versante della pulizia, dell’igiene ambientale e della manutenzione dello spazio pubblico la città continua a mostrare carenze. Un passaggio che va oltre la singola segnalazione e pone una questione di fondo: secondo Confcommercio, l’investimento privato deve essere accompagnato da un analogo innalzamento della qualità dello spazio urbano. Nel documento consegnato al Comune viene chiesta una programmazione strutturale della pulizia e della manutenzione, con calendario degli interventi, definizione delle priorità e monitoraggio dei risultati, oltre a una maggiore verifica sul rispetto del regolamento comunale del decoro.

Sul fronte della sicurezza, l’associazione chiede invece un rafforzamento dei controlli, in collaborazione con le forze dell’ordine, indicando tra i problemi da affrontare con maggiore decisione anche quello dell’accattonaggio molesto. Altro capitolo delicato è quello dei cantieri e della viabilità. Confcommercio chiede di conoscere con maggiore anticipo i cronoprogrammi delle opere pubbliche e delle modifiche alla circolazione, in modo che gli operatori possano prepararsi alle conseguenze che lavori e deviazioni possono avere sugli accessi alle attività e sui flussi commerciali. Sul commercio ambulante l’attenzione è rivolta soprattutto al futuro ritorno del mercato in piazza Eroi Sanremesi. Gli operatori chiedono di conoscere tempi, modalità, collocazione dei banchi e condizioni della ripartenza, oltre allo stato di avanzamento dei progetti riguardanti la riqualificazione del Mercato annonario.