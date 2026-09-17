Concessioni balneari, terremoto a Imperia: il Consiglio di Stato riapre le gare

Imperia. La partita giudiziaria sulle concessioni demaniali marittime di Imperia è tutt’altro che chiusa. Con una sentenza pubblicata oggi, 17 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e ha rimesso davanti al Tar Liguria il cuore della controversia: la legittimità delle regole scelte dal Comune capoluogo nel 2024 per avviare le procedure comparative destinate all’assegnazione delle concessioni.

La decisione, numero 6932/2026 della Settima sezione, non stabilisce che i bandi siano illegittimi. Questo è il punto centrale. Il Consiglio di Stato non entra nel merito delle contestazioni concorrenziali sollevate dall’Antitrust, ma stabilisce che il Tar non avrebbe dovuto fermarsi sulla soglia del processo dichiarando inammissibile il ricorso contro le quattro delibere comunali. Quelle censure dovranno ora essere esaminate. Un passaggio destinato ad avere un peso significativo sul futuro delle concessioni demaniali imperiesi, perché tra le questioni che torneranno davanti ai giudici liguri figurano alcuni degli elementi più delicati del modello costruito dal Comune: i termini differenziati tra concessionari uscenti e nuovi aspiranti, il sistema di pubblicizzazione delle procedure, i criteri premiali legati all’esperienza, il valore attribuito alla precedente gestione di una concessione e il meccanismo degli indennizzi in favore degli operatori uscenti.

La causa nasce dalla proroga del 2023. La vicenda giudiziaria era iniziata con il ricorso promosso dall’Agcm contro la delibera di Giunta numero 402 del 22 dicembre 2023, con la quale il Comune di Imperia aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e sportive fino al 31 dicembre 2024. L’Autorità aveva contestato anche una successiva nota comunale del 13 giugno 2024, sostenendo che Imperia avrebbe dovuto disapplicare la proroga legislativa automatica e procedere invece attraverso procedure imparziali, trasparenti e aperte alla concorrenza. Secondo l’Antitrust, la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024 avrebbe presupposto l’avvio delle procedure selettive e l’impossibilità oggettiva di concluderle nei tempi previsti. Il Comune aveva invece motivato il proprio operato richiamando, tra l’altro, l’incertezza del quadro normativo nazionale.

Nel frattempo, però, Palazzo civico aveva cambiato strada e avviato le procedure comparative. Tra luglio e settembre 2024 la Giunta aveva approvato quattro distinti provvedimenti per dare corso alle gare. Le delibere riguardavano quattro tipologie di utilizzo del demanio: stabilimenti balneari, strutture ricettive, ricreative e sportive, dehors e infine chioschi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di bevande o ad altre attività commerciali. A quel punto l’Agcm aveva ampliato il proprio ricorso attraverso motivi aggiunti, contestando direttamente anche il modello scelto dal Comune per le nuove assegnazioni.

Ed è proprio su questa seconda parte del contenzioso che interviene oggi il Consiglio di Stato. Secondo l’Autorità, le procedure configurate dal Comune presentavano più profili potenzialmente lesivi della concorrenza. Il primo riguardava il meccanismo stesso di avvio delle selezioni, fondato sull’iniziativa del concessionario uscente. A quest’ultimo venivano riconosciuti sessanta giorni per presentare la propria istanza, mentre agli eventuali concorrenti veniva assegnato un termine di trenta giorni per formulare domande alternative dopo la pubblicazione della richiesta dell’uscente. L’Agcm aveva contestato anche le modalità di pubblicità delle procedure, ritenute non sufficientemente ampie perché sostanzialmente circoscritte a strumenti di diffusione locale. Altro capitolo era quello dei criteri premiali. Il Comune aveva previsto la valorizzazione dell’esperienza tecnica e professionale acquisita nell’attività oggetto della concessione e, in alcuni casi, della circostanza che la concessione rappresentasse la prevalente fonte di reddito del gestore e del suo nucleo familiare. Secondo l’Autorità, criteri di questo genere rischierebbero di attribuire un vantaggio agli operatori già presenti sul mercato rispetto ai nuovi entranti. La quarta questione, probabilmente la più delicata anche sul piano economico, riguarda gli indennizzi.

L’Antitrust aveva contestato il riconoscimento al concessionario uscente di una somma posta a carico del nuovo assegnatario e, in alcune procedure, parametrata al fatturato dell’anno precedente alla pubblicazione della gara. In determinati disciplinari l’impegno al pagamento era previsto come condizione stessa per l’ammissibilità della domanda o per l’efficacia dell’aggiudicazione. Si tratta, va ribadito, delle contestazioni formulate dall’Agcm. Il Consiglio di Stato non ha ancora stabilito se questi meccanismi siano effettivamente contrari alle norme europee e nazionali sulla concorrenza. A settembre 2025 il Tar Liguria aveva definito il contenzioso con la sentenza numero 988. I giudici avevano dichiarato improcedibile il ricorso originario contro la proroga, osservando che gli atti avevano ormai esaurito i loro effetti il 31 dicembre 2024 e che, soprattutto, nelle more del processo il Comune aveva effettivamente dato corso alle procedure comparative. Quanto invece alle contestazioni rivolte contro le quattro delibere del 2024, il Tar le aveva dichiarate inammissibili. Secondo il tribunale, l’Antitrust non avrebbe potuto impugnare con un unico ricorso quattro provvedimenti distinti, relativi a categorie differenti di concessioni e regolati attraverso disciplinari non perfettamente coincidenti. In altre parole, per il Tar mancava quella connessione sufficientemente forte tra i quattro atti che avrebbe consentito di cumularne l’impugnazione in un solo processo. Ed è proprio questa conclusione che il Consiglio di Stato ha ora ribaltato.

La Settima sezione ritiene “palesemente erronea” la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tar. Secondo i giudici d’appello, esiste invece una chiara connessione tra le quattro delibere perché, pur riguardando settori differenti, esse compongono un disegno amministrativo unitario e adottano modelli di procedura largamente analoghi. Il Consiglio di Stato sottolinea che le contestazioni dell’Antitrust riguardano trasversalmente proprio le modalità comuni di svolgimento delle selezioni: l’avvio su istanza del concessionario uscente, i diversi termini concessi agli operatori, la pubblicità, la valorizzazione dell’esperienza professionale e il sistema degli indennizzi. Per i giudici non sarebbe stato ragionevole costringere l’Autorità a promuovere quattro procedimenti separati quando l’interesse tutelato è unitario: garantire che le concessioni demaniali imperiesi vengano assegnate attraverso procedure realmente rispettose dei principi di trasparenza, parità di trattamento, massima partecipazione e concorrenza. La sentenza evidenzia anche un altro passaggio importante. Il Tar aveva ritenuto che l’indennizzo non fosse presente in tutte e quattro le procedure. Palazzo Spada, dopo aver confrontato le delibere, arriva a una conclusione diversa: il tema dell’indennizzo attraversa anche gli altri provvedimenti, pur assumendo forme differenti. Analogo discorso viene svolto per l’esperienza professionale. Anche laddove non compare il criterio della concessione quale prevalente fonte di reddito, rimane comunque la valorizzazione della precedente esperienza maturata nell’attività oggetto dell’affidamento, che è precisamente uno degli aspetti contestati dall’Agcm.

La sentenza sottolinea che il Comune di Imperia si è mosso “in una direzione sostanzialmente conforme” alla richiesta dell’Autorità di passare dalle proroghe alle selezioni. Resta però da stabilire se le gare siano state impostate correttamente. Ed è precisamente questo il tema sul quale il processo dovrà ripartire. La giunta del sindaco Claudio Scajola aveva a sua volta proposto appello incidentale contestando la stessa ammissibilità dell’azione promossa dall’Antitrust. Il municipio sosteneva che l’Agcm non avrebbe potuto farsi assistere da un avvocato del libero foro senza passare dall’Avvocatura dello Stato e senza acquisire preventivamente il relativo parere. Anche questa tesi viene respinta dal Consiglio di Stato. I giudici ricordano che, proprio nelle controversie sulle concessioni demaniali e sul contrasto tra normativa interna e diritto europeo, si può determinare un potenziale conflitto di interessi per l’Avvocatura dello Stato, chiamata istituzionalmente anche a difendere la normativa nazionale. In una situazione simile, secondo Palazzo Spada, sussistono quelle ragioni eccezionali che permettono all’Agcm di affidarsi a un professionista esterno.

Il dispositivo finale è quindi articolato. Il Consiglio di Stato respinge l’appello incidentale del Comune, respinge la parte dell’appello principale con cui l’Antitrust chiedeva di riesaminare la proroga al 31 dicembre 2024, ma accoglie il ricorso dell’Autorità sul capitolo decisivo delle procedure comparative. La sentenza del Tar viene dichiarata nulla nella parte in cui aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro le quattro delibere del 2024. La causa torna così al Tribunale amministrativo regionale della Liguria. Ed è lì che si giocherà il prossimo round. Il Tar dovrà finalmente affrontare nel merito una domanda rimasta finora senza risposta: il sistema concepito dal Comune di Imperia per assegnare le concessioni demaniali garantisce davvero un confronto concorrenziale aperto oppure contiene meccanismi capaci di favorire i concessionari uscenti?