serie d|
Con un gol per tempo l’Imperia stende la Fezzanese
Seconda vittoria in campionato e mercoledì la squadra di Lerda è attesa al “Moccagatta” per il recupero del match del 20 settembre contro l’Alessandria
Imperia. Con un gol per tempo, l’Imperia legittima la bella prova al “Ciccione” contro una Fezzanese che ha provato a impensierire i nerazzurri, ma le occasioni migliori le ha avute quando il risultato era già in ghiaccio.
Seconda vittoria in campionato e mercoledì la squadra di Lerda è attesa al “Moccagatta” per il recupero del match del 20 settembre contro l’Alessandria.
IMPERIA-FEZZANESE 2-0 (13′ aut. Medusei, 53′ Margiotta)
IMPERIA: Sourzac, Welbeck, Di Renzo (63′ Pisano), Carella (78′ Costsntini), Puentes, Infante (48′ Cekrezi), Margiotta, Musaba, Bresciani (83′ Rizzotti) Vuillermoz, Anton (56′ Aijo). A disp. Ascioti, Guida, Fofana, Samb. All. Lerda.
FEZZANESE: Mazzola, Nicolini (82′ S.Corrado) Stradini (64′ Vannucci), Medusei (88′ Cecchetti), Scarlino, Bruccini, Conte (56′ Morelli), Bastianelli, Beccarelli (56′ Scieuzo), Cappelli, Scremin. A disp. Sanguinetti, M.Corrado, Moscato, Parentini. All. Ponte.
ARBITRO: Artini di Firenze
LA CRONACA DEL MATCH
8′ dopo un inizio dove non succede praticamente nulla, Margiotta tenta da centrocampo di sorprendere Mazzola un po’ fuori dai pali, ma piu che un pallonetto diventa un tiro dai 45 metri velleitario
13′ vantaggio dell’Imperia: al termine di un’azione d’attacco, il tiro di Welbeck viene deviato da Medusei, ingannando Mazzola che si era buttato dall’altra parte
19′ altra bella azione corale nerazzurra con Margiotta che in palleggio si alza la sfera, se la aggiusta e prova la conclusione di potenza, due metri lontano dal palo. Mazzola comunque era sulla traiettoria
28′ altra bella azione da sinistra a destra con il tiro finale di Infante non di molto sopra la traversa
30’Margiotta per Bresciani, tiro amorzato da un difensore, comodo tra le braccia di Mazzola
31′ ammonito Infante per fallo su Beccarelli
37′ punizione dal limite per la Fezzanese, botta di Conte col mancino, potente a cercare il secondo palo ma impreciso
42′ palla d’oro di Margiotta a scavalcare la difesa per Musaba che si presenta defilato davanti a Mazzola ma svirgola la conclusione di potenza
43′ Scarlino prova il pallonetto dai 30 metri ma Sourzac non si fa sorprendere
49′ Beccarelli e Scarlino portano palla all’ingresso dell’area per vie centrali, è Scarlino a calciare direttamente tra le braccia di un attento Sourzac. Buona occasione per gli ospiti
53′ raddoppia l’Imperia: bella azione costruita da Di Renzo che serve Cekrezi che si presenta davanti al portiere, tiro respinto, palla ancora a Di Renzo che calcia in porta, il tiro diventa di fatto un assist per Margiotta che in tap in facile appoggia in rete
58′ altra azione dilagante dei nerazzurri: prima di prova Di Renzo in area, murato. Poi Margiotta a giro cerca il secondo palo, fuori
62′ Carella entra in area e serve Di Renzo, tiro strozzato ma la palla resta a lui, alla fine è Carella a calciare alto
67′ Sourzac di testa fuori dall’area prova ad allontanare una palla che arriva a Scarlino, il tiro supera Sourzac che stava rientrando ma trova la deviazione provvidenziale di Puentes in angolo. Fezzanese vicina a riaprirla
74′ cross di Scremin per la testa di Morelli, blocca Sourzac
79′ sinistro di Morelli, blocca Sourzac in due tempi
80′ ancora il portiere francese stoppa l’iniziativa di Scarlino
81′ Musaba imposta, serve Margiotta che imbecca Pisano, il suo mancino colpisce l’esterno della rete
Finisce il match dopo 5 minuti di recupero