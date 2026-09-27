Con un gol per tempo l’Imperia stende la Fezzanese

Imperia. Con un gol per tempo, l’Imperia legittima la bella prova al “Ciccione” contro una Fezzanese che ha provato a impensierire i nerazzurri, ma le occasioni migliori le ha avute quando il risultato era già in ghiaccio.

Seconda vittoria in campionato e mercoledì la squadra di Lerda è attesa al “Moccagatta” per il recupero del match del 20 settembre contro l’Alessandria.