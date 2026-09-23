la riunione|
Commissione speciale antimafia di Diano Marina, al via le audizioni dei funzionari comunali
Si concluderanno all’inizio del mese di ottobre quando la Commissione incontrerà anche l’Amministratore Unico di GM Antonino Germanotta
Diano Marina. E’ tornata a riunirsi nel pomeriggio di ieri la Commissione Speciale Antimafia del Comune di Diano Marina. Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato tutti i membri (Parrella, Zeccola, Za Garibaldi, Gramondo, Bellacicco), si sono avviate le audizioni dei Funzionari comunali responsabili dei diversi servizi dell’Ente.
«Ringraziamo i Responsabili per le informazioni rese – dice il Presidente Parrella – e per le parole di apprezzamento al lavoro svolto dalla Commissione in questi anni. Crediamo sia utile continuare a fare rete per tutelare l’Ente e di conseguenza i cittadini da eventuali problematiche».
Le audizioni si concluderanno all’inizio del mese di ottobre quando la Commissione incontrerà anche l’Amministratore Unico di GM Antonino Germanotta.