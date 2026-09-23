Commissione speciale antimafia di Diano Marina, al via le audizioni dei funzionari comunali

Diano Marina . E’ tornata a riunirsi nel pomeriggio di ieri la Commissione Speciale Antimafia del Comune di Diano Marina . Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato tutti i membri (Parrella, Zeccola, Za Garibaldi, Gramondo, Bellacicco), si sono avviate le audizioni dei Funzionari comunali responsabili dei diversi servizi dell’Ente.

«Ringraziamo i Responsabili per le informazioni rese – dice il Presidente Parrella – e per le parole di apprezzamento al lavoro svolto dalla Commissione in questi anni. Crediamo sia utile continuare a fare rete per tutelare l’Ente e di conseguenza i cittadini da eventuali problematiche».