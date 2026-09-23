Cittadinanza onoraria alla FIDAS e Premio Riva Ligure a Sanremo in Fiore

Riva Ligure. La chiave della città alla FIDAS nazionale e il Premio Riva Ligure al comune di Sanremo per la manifestazione «Sanremo in Fiore». Sono i due principali riconoscimenti assegnati durante il consiglio comunale solenne che si è concluso ieri sera a tarda notte in piazza Matteotti, in occasione della festa patronale di San Maurizio. Una cerimonia che ha coinvolto anche associazioni, studenti, volontari e giovani sportivi del territorio.

A consegnare la cittadinanza onoraria alla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue è stato il sindaco Giorgio Giuffra. A ritirarla il presidente nazionale Giovanni Musso, alla presenza del prefetto Antonio Giaccari e dell’assessore regionale al turismo Luca Lombardi, intervenuto in rappresentanza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

«Ci sono sere che valgono più di cento delibere di giunta, più di mille sedute di consiglio. Stasera è una di quelle – ha dichiarato Giuffra rivolgendosi ai cittadini presenti –. La FIDAS non è solo una sigla, è l’Italia che funziona. Essere qui oggi, accogliere la FIDAS Nazionale nella famiglia di Riva Ligure, non è un atto formale. È una scelta di campo, netta, senza se e senza ma. Vi apriamo le porte di casa, non solo quelle del Comune, e vi dico: grazie di cuore, a nome di tutti». Il primo cittadino ha richiamato il valore della donazione, un gesto compiuto a favore di persone sconosciute, senza aspettarsi nulla in cambio.

Il riconoscimento è stato accolto con emozione da Musso: «La sentiamo come un abbraccio rivolto a tutta la nostra grande comunità, ai donatori, ai volontari, alle donne e agli uomini che ogni giorno dedicano tempo ed energie agli altri, spesso lontano dai riflettori e senza chiedere nulla in cambio». Il presidente ha quindi ringraziato l’amministrazione e la popolazione rivese: «Da oggi sentiamo di appartenere ancora di più a questa comunità e porteremo con noi questa cittadinanza con orgoglio, gratitudine e affetto».

Lombardi ha ricordato i numeri della raccolta di sangue in Italia. Nel 2025 i donatori sono stati quasi 1 milione e 665 mila, con circa 3 milioni di donazioni che hanno consentito di garantire terapie trasfusionali a circa 638 mila pazienti. Il 91% aderisce ad associazioni di volontariato. In Liguria le persone che hanno donato sono state 45.100, mentre FIDAS conta a livello nazionale oltre 450 mila iscritti, riuniti in 80 associazioni presenti in 18 regioni.

La seconda parte della serata ha visto protagonista il comune di Sanremo, premiato per il corso fiorito che ogni anno riunisce i volontari delle località partecipanti attorno alla tradizione floricola della Riviera. La targa in ardesia è stata consegnata da Giuffra, affiancato dal vicesindaco Francesco Benza e dall’assessore Lombardi, al sindaco Alessandro Mager e all’assessore al turismo Alessandro Sindoni. La manifestazione, nata nel 1904, ha contribuito negli anni alla promozione del Ponente ligure anche grazie alla trasmissione su Rai 1, all’interno di Linea Verde. «È un piacere ricevere il Premio Riva Ligure per Sanremo in Fiore, un riconoscimento che premia la passione, la creatività e la maestria degli infioratori, oltre al costante lavoro di valorizzazione delle tradizioni floricole che rendono unica la nostra Riviera», hanno dichiarato Mager e Sindoni, ringraziando l’amministrazione rivese. Lombardi ha sottolineato il legame tra la manifestazione e la promozione turistica del territorio, ricordando di aver ritirato lo stesso premio un anno fa, quando era stato assegnato alla Regione Liguria per il progetto degli Eventi Autentici.

Le benemerenze cittadine e i riconoscimenti agli studenti

La cerimonia è proseguita con la consegna delle targhe alle realtà che operano sul territorio. Premiati il GS Riva Ligure, l’Asd Fudoshin Karate Liguria, Le Fiormiche, la FIDAS Riva Ligure, il gruppo Riva-Santo Stefano dell’Associazione Nazionale Alpini, il Rivespa Club, la Croce Verde Arma Taggia, la Croce Rossa Comitato di Imperia e Casa Grande di Giz.

Un encomio è stato attribuito agli agenti della polizia locale Federico Scannella e Giulia Bornengo.

Spazio anche alla scuola primaria «Sandro Pertini», che ha ricevuto una targa per il conseguimento della Bandiera Verde. La classe quinta è stata premiata per il primo posto al concorso per cori studenteschi «Orchestra in Canto». Un buono spesa è andato agli alunni che hanno ottenuto le certificazioni linguistiche DELF e KET: Mattia Giovanni Gagliardi, Jacopo Conio, Giulia Gifuni, Alexander Grisolia e Andrea Matarazzo.

Tra le novità dell’edizione 2026, la borsa di studio «Per mano con Jonathan», istituita in memoria di Jonathan Forzan. A consegnarla è stata la madre, Oriana Boeri. A riceverla Alexander Grisolia e Anna Rebaudo.

Per la prima volta, accanto alle società sportive, l’amministrazione ha voluto premiare anche i singoli atleti rivesi. Le medaglie sono state assegnate a Elena Sofia Cioni, Matteo Di Giorgio, Samuele Ferraro, Alexander Grisolia, Beatrice Grisolia, Anita Giovanna Guzzon, Emanuela Morello, Tommaso Di Giorgio, Viola Aschero e Vania Aschero.