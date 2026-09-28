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Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia
Il bollettino del 28 settembre
Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo di Giovanni Nebbia. Avanza l’autunno vestito da estate. Nonostante il motore atlantico si stia accendendo, i risvolti perturbati sul nord Italia sono per ora assenti. Tra mercoledì e giovedì un primo fronte perturbato avanzerà dalla Francia, ma giunto ai piedi dell’arco alpino, produrrà una risposta di rinforzo dell’alta pressione. L’unica risultante sarà qualche possibile debole precipitazione tra montagna e pedemontane piemontesi più probabilmente giovedì. Liguria ai margini, pressoché totalmente esclusa anche nel suo ramo di levante.
28 settembre
Mattino:
• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.
• Venti: Debole da S-SE.
• Temperature: Costa 17/25 °c; entroterra 14/24 °c; montagna 10/20 °c.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,3 m; periodo medio circa 2,5 s.
Pomeriggio:
• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.
• Venti: Debole da SE.
• Temperature: Costa 23/26 °c; entroterra 20/25 °c; montagna 15/21 °c.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,3 m; periodo medio circa 2,5 s.
Sera/notte:
• Cielo: Poco nuvoloso su costa; poco nuvoloso su entroterra; nuvoloso su montagna.
• Venti: Debole da N.
• Temperature: Costa 18/22 °c; entroterra 15/19 °c; montagna 10/15 °c.
• Mare: Mare da quasi calmo a poco mosso; Hs 0,0-0,3 m; periodo
medio circa 1,5-2,5 s.
29 settembre
Mattino:
• Cielo: Molto nuvoloso o coperto.
• Venti: Debole da ENE-ESE.
• Temperature: Costa 18/26 °c; entroterra 15/24 °c; montagna 11/19 °c.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,8 m; periodo medio circa 2,0-2,5 s.
Pomeriggio:
• Cielo: Molto nuvoloso o coperto.
• Venti: Debole da ESE-SE.
• Temperature: Costa 24/26 °c; entroterra 20/25 °c; montagna 15/21 °c.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,3-0,8 m; periodo medio circa 2,5 s.
Sera/notte:
• Cielo: Molto nuvoloso o coperto.
• Venti: Debole da N-NO.
• Temperature: Costa 18/22 °c; entroterra 15/19 °c; montagna 10/15 °c.
• Mare: Mare da poco mosso a mosso; Hs 0,3-0,8 m; periodo medio
circa 2,5 s.
30 settembre
Mattino:
• Cielo: Nuvoloso su costa; molto nuvoloso o coperto su entroterra; nuvoloso su montagna.
• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.
• Venti: Debole da NNE-NNO.
• Temperature: Costa 18/26 °c; entroterra 15/24 °c; montagna 12/20 °c.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 2,5-3,5 s.
Pomeriggio:
• Cielo: Molto nuvoloso o coperto su costa; molto nuvoloso o coperto
su entroterra; nuvoloso su montagna.
• Venti: Debole da ene su costa, debole da e su entroterra, debole da se su montagna.
• Temperature: Costa 22/26 °c; entroterra 19/25 °c; montagna 14/22 °c.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,2 m; periodo medio circa 3,5 s; onda
prevalente da SSE.
Sera/notte:
• Cielo: Nuvoloso su costa; nuvoloso su entroterra; molto nuvoloso o coperto su montagna.
• Venti: Debole da N-NNO.
• Temperature: Costa 18/25 °c; entroterra 15/21 °c; montagna 12/18 °c.
1 ottobre
Mattino:
• Cielo: Molto nuvoloso o coperto.
• Venti: Debole da nne su costa, debole da n su entroterra, debole da ono su montagna.
• Temperature: Costa 18/26 °c; entroterra 15/24 °c; montagna 12/21 °c.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-0,8 m.
Pomeriggio:
• Cielo: Molto nuvoloso o coperto.
• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.
• Venti: Debole da ESE-SSE.
• Temperature: Costa 21/26 °c; entroterra 19/25 °c; montagna 14/21 °c.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,3-0,8 m.
Sera/notte:
• Cielo: Molto nuvoloso o coperto.
• Venti: Debole da N-NNO.
• Temperature: Costa 18/25 °c; entroterra 14/21 °c; montagna 12/18 °c.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,8 m.
Bene, per oggi è tutto, al prossimo appuntamento».