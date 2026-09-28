Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo di Giovanni Nebbia. Avanza l’autunno vestito da estate. Nonostante il motore atlantico si stia accendendo, i risvolti perturbati sul nord Italia sono per ora assenti. Tra mercoledì e giovedì un primo fronte perturbato avanzerà dalla Francia, ma giunto ai piedi dell’arco alpino, produrrà una risposta di rinforzo dell’alta pressione. L’unica risultante sarà qualche possibile debole precipitazione tra montagna e pedemontane piemontesi più probabilmente giovedì. Liguria ai margini, pressoché totalmente esclusa anche nel suo ramo di levante.