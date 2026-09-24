Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

Imperia. Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo di Giovanni Nebbia.

Situazione generale: Nelle prossime 72 ore il Nord-Ovest italiano continuerà a rimanere ai margini delle dinamiche più interessanti, con un’evoluzione complessivamente poco incisiva e senza particolari scossoni. Molto più vivace sarà invece il quadro sul Nord Atlantico, dove il sistema sta finalmente tornando a muoversi attraverso una successione di affondi più ampi e strutturati rispetto alle onde corte tipiche della stagione estiva. Il problema, almeno per il momento, è che questa maggiore attività non riesce ancora a tradursi in un ingresso perturbato netto verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo. Gli affondi atlantici tendono infatti a favorire davanti a sé nuove espansioni dell’alta pressione, capaci di frenare, deviare o comunque complicare l’arrivo dei fronti successivi da ovest.

Per il Nord-Ovest la risultante è quindi ancora piuttosto confusa: il sistema si muove e assume caratteristiche più autunnali, ma senza una configurazione sufficientemente favorevole da portarci un passaggio perturbato ben organizzato. Da domenica 27 entreremo però in una fase molto più utile per capire il seguito: i modelli inizieranno ad avere basi più solide per mostrarci se i successivi affondi atlantici potranno finalmente disporsi in maniera favorevole anche per il Mediterraneo occidentale e per il nostro Nord-Ovest, oppure se le nuove espansioni anticicloniche continueranno a ostacolarne l’avanzata.

In sintesi, l’Atlantico ha ricominciato a muovere il sistema. Resta da capire se, nei prossimi giorni, riuscirà finalmente a muoverlo anche nella direzione giusta per noi.

Giovedì 24 settembre

Mattina

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

Vento: Debole da est o sud-est.

Temperature: Min 17–19 °C sulla costa, 12–16 °C nell’entroterra.

Pomeriggio

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Poco nuvoloso, velature sparse.

Vento: Debole o moderato dai quadranti meridionali.

Temperature: Max 23–25 °C sulla costa, 24–26 °C nell’entroterra.

Sera / Notte

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Poco nuvoloso, con nubi alte sparse.

Vento: Debole da est o sud-est.

Mare calmo, poi poco mosso.

Venerdì 25 settembre

Mattina

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.

Vento: Debole da est o sud-est.

Temperature: Min 17–19 °C sulla costa, 12–15 °C nell’entroterra.

Pomeriggio

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Parzialmente nuvoloso; schiarite sulla costa.

Vento: Moderato da sud o sud-est sul litorale, debole nell’interno.

Temperature: Max 24–26 °C sulla costa, 24–27 °C nell’entroterra.

Sera / Notte

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso.

Vento: Debole o moderato dai quadranti meridionali.

Mare mosso, scaduta serale.

Sabato 26 settembre

Mattina

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Parzialmente nuvoloso, con schiarite.

Vento: Debole da est o sud-est.

Temperature: Min 16–19 °C sulla costa, 11–15 °C nell’entroterra.

Pomeriggio

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso.

Vento: Moderato da sud-est sul mare e lungo la costa.

Temperature: Max 23–26 °C sulla costa, 24–27 °C nell’entroterra.

Sera / Notte

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Poco nuvoloso, con nubi sparse.

Vento: Debole o moderato da sud-est.

Mare poco mosso.

Domenica 27 settembre

Mattina

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.

Vento: Debole da est o sud-est.

Temperature: Min 17–20 °C sulla costa, 12–16 °C nell’entroterra.

Pomeriggio

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Poco nuvoloso.

Vento: Debole o moderato dai quadranti meridionali.

Temperature: Max 25–28 °C sulla costa, 25–28 °C nell’entroterra.

Sera / Notte

Fenomeni: Assenti.

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso.

Vento: Debole dai quadranti orientali.

Mare calmo.

Nell’immagine satellitare allegata (riferita alle 7.40 locali) si vede una profonda depressione sul Nord Atlantico, organizzata attorno a un ampio vortice ciclonico e accompagnata da un lunghissimo sistema frontale. La fascia nuvolosa più compatta rappresenta l’aria mite e umida che viene richiamata verso nord, mentre alle spalle del fronte entra aria molto più secca: la cosiddetta dry intrusion, qui particolarmente evidente per il bordo netto e quasi “tagliato” che penetra nella spirale nuvolosa. È il segnale di un Atlantico tornato decisamente più dinamico e con caratteristiche più autunnali rispetto alle ultime settimane. Per il Nord- Ovest italiano, però, questo non significa automaticamente peggioramento: al momento il problema resta capire se questi grandi affondi riusciranno davvero a propagarsi verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo, oppure se le successive espansioni dell’alta pressione continueranno a deviarli o indebolirli prima di arrivare fino a noi.

La foto, insomma, racconta bene il punto della Situazione generale: il motore atlantico si è riacceso; resta da vedere se riuscirà a spingere il sistema nella direzione giusta anche per noi.