Ceriana, un weekend nel segno del tartufo: alla scoperta dell’entroterra ligure con cani da ricerca e cucina locale

Il tartufo non è soltanto sinonimo di Langhe e Monferrato. Anche la Liguria possiede una tradizione tartufigena meno conosciuta, ma radicata soprattutto nelle aree interne. Le colline che circondano Imperia e Sanremo e alcune zone dell’entroterra del Ponente ligure sono infatti interessate dalla presenza di tartufi, in un territorio nel quale boschi, castagneti e aree collinari creano ambienti favorevoli alla loro crescita. La Regione Liguria ha riconosciuto e disciplinato questo patrimonio con una specifica legge regionale dedicata alla raccolta, alla coltivazione, alla commercializzazione e alla tutela degli ecosistemi tartufigeni. La normativa prevede anche attività di ricerca, formazione e valorizzazione e ha istituito a Millesimo un Centro sperimentale per la tartuficoltura.

È in questo contesto che a Ceriana, comune dell’entroterra della provincia di Imperia, viene proposto dal 17 al 19 ottobre 2026 un appuntamento interamente dedicato al tartufo. Un programma pensato per un piccolo gruppo di partecipanti, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico non soltanto al gusto del tartufo, ma anche al mondo della ricerca nei boschi e al lavoro dei cani addestrati.

Il momento centrale dell’iniziativa è il “Tour dei Tartufi”, organizzato con partenza dal ristorante La Piazza di Ceriana. La giornata comincia alle 8:00 con una colazione a buffet servita nel locale e la presentazione dei cani addestrati alla ricerca del tartufo. Alle 8:45 è prevista la partenza con auto propria verso l’area di ricerca, raggiungibile in circa 30 minuti. Alle 9:30 entra nel vivo l’esperienza con la caccia al tartufo fresco, guidata dai cani. Non si tratta quindi di una semplice degustazione, ma di un’occasione per seguire direttamente alcune delle fasi che precedono l’arrivo del tartufo in cucina. Dopo la prima ricerca è previsto, alle 11:00, un aperitivo nel bosco con degustazione di prodotti locali, seguito alle 11:30 da una seconda tappa alla ricerca del tartufo fresco. Il programma si conclude con il rientro e, alle 13:15, con un pranzo dedicato ai sapori dell’entroterra presso il ristorante La Piazza.

La partecipazione alla parte dedicata alla ricerca è riservata a un massimo di 16 persone, una scelta che permette di mantenere l’esperienza in una dimensione raccolta e di seguire più da vicino il lavoro dei cani. Il percorso proposto non si ferma alla ricerca. Il tartufo diventa infatti il filo conduttore di un menu costruito intorno ai prodotti dell’entroterra.

Tra gli antipasti sono previsti bruschetta con tartufo fresco, carpaccio di trota e salmerino affumicato e torta di funghi porcini. I primi comprendono ravioli di borragine al ragù di salsiccia e tagliolini con tartufo fresco. Come secondo piatto viene proposto stracotto di Angus con funghi porcini e patate colorate. Il percorso si conclude con tiramisù e crostata di frutta fresca. Il menu comprende inoltre acqua, caffè e una bottiglia di vino ogni due persone.

La proposta gastronomica è disponibile anche separatamente dall’esperienza nel bosco, per chi desidera partecipare soltanto al pranzo dedicato al tartufo. Per facilitare la partecipazione è previsto anche un servizio di trasporto con fuoristrada, con partenza dal punto di ritrovo presso il ristorante La Piazza, trasferimento verso il cuore delle tartufaie e rientro incluso.

Il programma indica un costo di 150 euro a persona per l’esperienza completa di ricerca, mentre il servizio di trasporto è proposto a 50 euro e il solo pranzo a 60 euro. Per chi desidera l’offerta completa, il pacchetto promozionale comprensivo di esperienza, trasporto e pranzo è proposto al prezzo agevolato di 230 euro a persona (anziché 260 euro).

È inoltre prevista la possibilità di acquistare i prodotti locali degustati durante la giornata, compreso il tartufo fresco reperito durante l’esperienza.

Informazioni: WhatsApp: +39 331 214 4458 – Cioffi Samuel