Centenario di Confindustria Imperia, il presidente Tesorini traccia il bilancio e guarda alle sfide del futuro

Imperia. Un viaggio tra economia, società e memoria ha chiuso all’Expo Salso le celebrazioni per il centenario di Confindustria Imperia. Federico Marchi ha ripercorso in un monologo le trasformazioni che hanno segnato il Ponente ligure, mentre il presidente Luciano Tesorini ha tracciato il bilancio dell’iniziativa indicando internazionalizzazione, digitalizzazione, high tech e intelligenza artificiale tra gli obiettivi sui quali concentrarsi.

«Questo monologo ha voluto ripercorrere i cento anni di storia di Confindustria Imperia, con le principali tappe economiche e sociali che hanno caratterizzato la vita di questo territorio – spiega Marchi –. L’ho fatto in maniera particolare, riportando in parallelo anche i grandi eventi nazionali e internazionali. Quindi una doppia lettura, perché se siamo arrivati ai giorni nostri siamo frutto di tutto questo lungo percorso». Il racconto ha toccato alcuni passaggi che hanno cambiato profondamente la provincia. «Abbiamo parlato della realizzazione dell’Autostrada dei Fiori, dello spostamento a monte della ferrovia, dell’unificazione del porto di Oneglia e di Porto Maurizio, dello sviluppo del mercato floricolo e del turismo».

A queste vicende si sono affiancati episodi entrati nella memoria collettiva. «Abbiamo parlato anche del primo album dei Beatles, dello sbarco dell’uomo sulla Luna, ma anche della riconquista del titolo mondiale dei pesi massimi da parte di Muhammad Ali», aggiunge il giornalista. L’appuntamento ha concluso il programma organizzato per ricordare il secolo trascorso dalla nascita dell’associazione, fondata nel 1926. Tra le iniziative centrali anche l’esposizione «Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure», realizzata attraverso fotografie, documenti e oggetti capaci di mettere a confronto passato e presente delle diverse realtà produttive.

Positivo il giudizio di Tesorini. «Si conclude questa settimana di eventi da parte di Confindustria Imperia per festeggiare i nostri primi cento anni. Abbiamo avuto grande affluenza alla mostra, che era un po’ l’evento più importante, insieme chiaramente alla nostra assemblea pubblica». Un ruolo rilevante lo hanno avuto le nuove generazioni. «È stata molto partecipata dai giovani, abbiamo fatto tanti incontri con le scuole e con i ragazzi, ma sono venute anche molte persone che hanno visitato con grande curiosità tutto quello che è stato esposto», sottolinea il presidente. Terminato il calendario delle celebrazioni, l’attenzione torna alle prospettive delle imprese. «Da adesso ripartiamo con il nostro lavoro ordinario, che si basa sui grandi obiettivi, che sono per il 60% delle aziende principalmente l’internazionalizzazione e la digitalizzazione, quindi guardando all’high tech, all’intelligenza artificiale e a tutto il mondo tecnologico», conclude Tesorini.