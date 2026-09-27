Centenario di Confindustria Imperia, all’Expo Salso la «Latta d’artista» e il premio alle imprese storiche

Imperia. Proseguono all’Expo Salso le iniziative per il centenario di Confindustria Imperia, con la mostra «Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure» e un nuovo appuntamento dedicato al rapporto tra arte e industria. L’esposizione, aperta gratuitamente al pubblico fino a mercoledì 30 settembre, è visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.

Il programma di domenica 27 settembre propone alle 17.30, all’Expo Salso di calata Anselmi 2, la tavola rotonda «Latta d’artista – Il legame tra arte e industria dalla storia della produzione di lattine per olio di oliva, alla realizzazione di opere di scultura e pittura con la latta di Riccardo Guatelli». Al centro dell’incontro la figura di Riccardo Guatelli, scomparso nel 2025, che per oltre 60 anni si è occupato dell’azienda di famiglia, prima La Graph e poi Italgraph, fondata dal nonno Rocco e successivamente portata avanti dal padre Aldo, specializzata nella produzione di contenitori in banda stagnata litografata. Imprenditore e collezionista, negli ultimi anni della sua vita Guatelli si era dedicato anche alla produzione artistica, realizzando sculture e opere pittoriche con la latta, abbinate ai suoi componimenti poetici.

Alla tavola rotonda interverranno Daniela Lauria, critica d’arte e curatrice del Museo Ettore Guatelli, Attilio Ascheri di Asa Italia, Tiziana Riva Guatelli e Manuela Guatelli Giamminola, rispettivamente moglie e figlia di Riccardo Guatelli. L’iniziativa è organizzata da Confindustria Imperia in collaborazione con Asa Italia e la Collezione Tiziana e Riccardo Guatelli.

A seguire è prevista la premiazione delle aziende centenarie associate a Confindustria Imperia: Arimondo Srl (1791), Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia Srl (1827), Hotel Miramare The Palace (1870), Hotel Royal (1872), Hotel Europa Palace (1874), Grand Hotel des Anglais (1888), Hotel de Paris Sanremo (1897), Casinò di Sanremo (1905), Pietro Isnardi Srl (1908), Fratelli Carli Spa (1911), Abate & C. Srl (1920), Giuseppe Calvi & C. Srl (1921) e Strescino Srl (1921).