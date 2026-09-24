Casa Serena a Sanremo, approvato progetto per una struttura montalettighe esterna

Sanremo . La giunta comunale, con uno stanziamento di 200.000 euro, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una struttura montalettighe esterna a Casa Serena . La struttura servirà, in caso di emergenza, a garantire un’uscita alternativa al vano scala. L’intervento, nell’ambito di una riorganizzazione dei percorsi di esodo e in linea con l’adeguamento alle norme antincendio, sarà propedeutico alla successiva posa di un ascensore esterno dall’edificio.

«Casa Serena è una struttura su cui l’Amministrazione comunale tiene molto e sulla quale continuiamo ad investire – dichiarano il vicesindaco Fulvio Fellegara e l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella – . Un impegno costante per rendere la struttura funzionale, sicura e all’avanguardia, sempre più accogliente e in grado di offrire la migliore assistenza possibile. Dopo aver raggiunto nei mesi scorsi la piena occupazione, come capienza degli ospiti, i continui lavori di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza sono infatti importanti per mantenere standard alti per garantire un’offerta di qualità».