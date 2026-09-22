Caro carburante e crisi della pesca, Berrino (FdI) plaude agli aiuti del governo per il comparto ligure

Sanremo. «La pesca non è soltanto un’attività economica: è lavoro, tradizione, presidio del territorio e identità della Liguria». Con queste parole il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino interviene per sostenere le nuove misure messe in campo dall’esecutivo a sostegno del settore ittico e dell’acquacoltura, duramente provato in questi mesi dal caro carburante e dall’aumento generale dei costi operativi.

«Il caro carburante ha messo a dura prova un settore fondamentale per la nostra economia e per le nostre comunità costiere – sottolinea il parlamentare ligure –. Per questo, gli aiuti concreti destinati a sostenere i pescatori rappresentano un intervento importante e atteso. Ringrazio il governo Meloni e il ministro Lollobrigida, che hanno sempre dimostrato una grande attenzione ai problemi del comparto della pesca e dell’acquacoltura».