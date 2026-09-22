Caro carburante e crisi della pesca, Berrino (FdI) plaude agli aiuti del governo per il comparto ligure
Un pacchetto di interventi economici che punta a garantire ossigeno alle imprese e a tutelare le famiglie che vivono dei proventi del mare
Sanremo. «La pesca non è soltanto un’attività economica: è lavoro, tradizione, presidio del territorio e identità della Liguria». Con queste parole il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino interviene per sostenere le nuove misure messe in campo dall’esecutivo a sostegno del settore ittico e dell’acquacoltura, duramente provato in questi mesi dal caro carburante e dall’aumento generale dei costi operativi.
Un pacchetto di interventi economici che punta a garantire ossigeno alle imprese e a tutelare le famiglie che vivono dei proventi del mare. Per Berrino si tratta di un’azione fondamentale per salvaguardare un comparto strategico per le comunità costiere della regione.
«Il caro carburante ha messo a dura prova un settore fondamentale per la nostra economia e per le nostre comunità costiere – sottolinea il parlamentare ligure –. Per questo, gli aiuti concreti destinati a sostenere i pescatori rappresentano un intervento importante e atteso. Ringrazio il governo Meloni e il ministro Lollobrigida, che hanno sempre dimostrato una grande attenzione ai problemi del comparto della pesca e dell’acquacoltura».
Al centro della riflessione del senatore c’è soprattutto la valenza sociale e culturale dell’attività marinara, che lungo la costa ligure rappresenta molto più di un semplice indotto produttivo. Chi ogni giorno lascia i porti per affrontare il mare aperto, rimarca Berrino, deve poter contare su condizioni stabili che permettano di continuare a lavorare con dignità e prospettive per il futuro.
«Chi ogni giorno esce in mare deve poter contare su condizioni che rendano possibile continuare a lavorare con dignità e prospettiva – aggiunge –. Come sempre questo governo sostiene le imprese della pesca e le famiglie che vivono di questo lavoro».
Da qui la promessa di un’attenzione che non si esaurisce con i provvedimenti contingenti, ma che punta a mantenere un canale di ascolto diretto con i territori e con le marinerie locali, chiamate a fronteggiare sfide economiche e normative sempre più complesse.
«Ai pescatori liguri va il nostro impegno – conclude il senatore Berrino –: continuare a lavorare perché alle difficoltà concrete corrispondano risposte altrettanto concrete».