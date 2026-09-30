Carlo Bonini e Franco Gabrielli ospiti ai “Martedì letterari” del Casinò di Sanremo

Sanremo. Martedì 6 ottobre alle 16.30 nell’ambito dei “Martedì letterari” curati da Marzia Taruffi, nel teatro dell’Opera, il prefetto dottor Franco Gabrielli e il vice Direttore di La Repubblica dottor Carlo Bonini presentano il libro: “Contro la paura: Manifesto per una sicurezza democratica” (Feltrinelli). Ingresso Libero.

La sicurezza è diventata il terreno su cui questa destra ha costruito egemonia politica. Un campo simbolico e materiale abbandonato troppo a lungo dalle forze progressiste, consegnato a una narrazione semplificata, muscolare, fondata sulla paura e sulla costruzione del nemico. Ma è davvero inevitabile che sicurezza significhi repressione, esclusione, riduzione dei diritti? Carlo Bonini e Franco Gabrielli partono da qui: dalla necessità di strappare la sicurezza al monopolio culturale della destra. Perché una sicurezza democratica non solo esiste, ma è l’unica in grado di tenere insieme libertà e protezione, diritti e ordine, coesione sociale e legalità.

Una sicurezza che non nega la complessità, non alimenta il rancore, non trasforma la paura in consenso. Attraversando i nodi più controversi del presente, migrazioni, città, ordine pubblico, carcere, uso della forza, cybersicurezza, questo libro smonta il paradigma securitario dominante e ne mostra le contraddizioni: una macchina politica che promette sicurezza ma produce insicurezza, che moltiplica le norme senza risolvere i problemi, che divide la società mentre pretende di difenderla. Carlo Bonini è nato nel 1967 a Roma ed è vicedirettore del quotidiano “la Repubblica”, dove è arrivato dopo aver lavorato per “il manifesto” e il “Corriere della Sera”. Ha pubblicato le due biografie La toga rossa (1998), storia del giudice Francesco Misiani, e Il fiore del male (1999), sulla vita di Renato Vallanzasca, il reportage narrativo Guantanamo (2004), Il mercato della paura, scritto con Giuseppe D’Avanzo (2006), ACAB. All Cops Are Bastards (2009) e, con Giancarlo De Cataldo, Suburra (2013) e La notte di Roma (2015), Daphne Caruana Galizia. Un omicidio di Stato (2020, con Manuel Delia e John Sweeney). Per Feltrinelli sono usciti Il corpo del reato (2016), L’isola assassina (2018), Ti mangio il cuore (con Giuliano Foschini, 2019; nuova edizione 2022).