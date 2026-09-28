Carinzia e Slow Food: la visione di Carlin Petrini festeggia dieci anni di sapori

Nello scenario suggestivo dei giardini di Palazzo Reale a Torino, la Carinzia ha scelto l’edizione di Terra Madre per festeggiare un traguardo importante: i primi dieci anni di adesione al movimento Slow Food. Un anniversario celebrato con uno stand dedicato alle novità della regione austriaca e inaugurato da una colazione a base di prodotti tipici offerta alla stampa.

Un’occasione per ricordare come tutto sia nato grazie alla visione e al forte sostegno di Carlin Petrini, che ha promosso con convinzione l’ingresso della Carinzia nel circuito di Slow Food Travel. A distanza di un decennio da quel passo pionieristico che ha coinvolto le valli Gailtal e Lesachtal, il turismo gastronomico è oggi diventato il filo conduttore per esplorare un volto insolito e autentico della regione.

Il percorso è iniziato anni fa nelle valli Gailtal e Lesachtal, riconosciute come la prima destinazione Slow Food Travel al mondo. Da allora, il modello si è esteso ad altre aree, dal lago Weissensee alla Lavanttal fino alla Carinzia Centrale (Mittelkärnten), creando una rete che oggi conta oltre cento esperienze pensate sia per i viaggiatori sia per i residenti.

L’obiettivo non è la semplice promozione culinaria, ma l’incontro con il paesaggio attraverso il cibo. I programmi spaziano dai laboratori di panificazione e caseificazione alle attività dedicate alle erbe spontanee, al miele e ai sapori del bosco. Un’attenzione particolare è rivolta anche all’alta cucina, grazie ai workshop organizzati con chef di spicco — come Hannes Müller e Manuel Ressi, entrambi insigniti della Stella Verde Michelin — e con diverse strutture ricettive e trattorie del territorio.

Itinerari tra frutteti, vigneti e borghi medievali

A est della regione, la Lavanttal si sta affermando come seconda zona Slow Food Travel, esplorabile in bicicletta o lungo itinerari tra frutteti e vigneti che includono soste in aziende agricole, fattorie didattiche e cantine locali. Il viaggio si intreccia inevitabilmente con la storia e la cultura, toccando luoghi come il monastero di St. Paul o i sentieri della Saualpe. Più a nord, nella Carinzia Centrale, il paesaggio cambia ancora: nella città medievale di Friesach si scopre la tradizione del cioccolato, mentre birrifici artigianali, vigneti e picnic tra i castelli offrono un ulteriore tassello di questo mosaico territoriale. A completare la mappa vi sono i dodici Slow Food Villages — tra cui Irschen, Arriach e Millstatt —, comunità in cui la gastronomia è parte integrante della vita quotidiana, custodita tra orti, mercati locali e antichi mestieri.

Una filosofia che unisce sostenibilità ed etica

Il progetto si fonda sui tre pilastri di Slow Food:

Buono: valorizzare una cultura alimentare fresca e legata alle eccellenze dell’area Alpe-Adria.

valorizzare una cultura alimentare fresca e legata alle eccellenze dell’area Alpe-Adria. Pulito: rispettare le risorse naturali, gli ecosistemi e la salute.

rispettare le risorse naturali, gli ecosistemi e la salute. Giusto: garantire condizioni eque lungo tutta la filiera, da chi produce a chi consuma.

Questo impegno trova riscontro anche nella ristorazione d’élite. Nella Carinzia odierna, la sostenibilità non è un’etichetta accessoria ma un metodo di lavoro, come dimostrano le cinque Stelle Verdi Michelin assegnate di recente ad altrettanti chef regionali, molti dei quali fanno parte della Slow Food Cooks’ Alliance.

Una guida per orientarsi nel gusto