Carducci e il viaggio senza tempo di Pinocchio protagonisti ai Martedì Letterari

Il professor Aldo Mola ha catturato l’attenzione della platea ripercorrendo la figura, la poetica e l’intensa parabola politica di Giosuè Carducci, partendo dal suo saggio edito da BastogiLibri

Sanremo. Ieri pomeriggio, il Teatro del Casinò di Sanremo ha ospitato un nuovo, seguito appuntamento con i Martedì Letterari, offrendo al pubblico un doppio e stimolante affondo nella cultura e nella storia italiana.

Nel corso dell’incontro, apertosi alle 16:30, il professor Aldo Mola ha catturato l’attenzione della platea ripercorrendo la figura, la poetica e l’intensa parabola politica di Giosuè Carducci, partendo dal suo saggio edito da BastogiLibri. All’evento ha preso parte anche lo storico ed editor di Leucotea, Matteo Moraglia. Nel solco del ruolo di “Maestro della Terza Italia”, Carducci è stato tracciato nella sua duplice veste di intellettuale risorgimentale, repubblicano e senatore, nonché di primo italiano a fregiarsi del Premio Nobel per la letteratura nel 1906.