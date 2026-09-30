Carducci e il viaggio senza tempo di Pinocchio protagonisti ai Martedì Letterari
Il professor Aldo Mola ha catturato l’attenzione della platea ripercorrendo la figura, la poetica e l’intensa parabola politica di Giosuè Carducci, partendo dal suo saggio edito da BastogiLibri
Sanremo. Ieri pomeriggio, il Teatro del Casinò di Sanremo ha ospitato un nuovo, seguito appuntamento con i Martedì Letterari, offrendo al pubblico un doppio e stimolante affondo nella cultura e nella storia italiana.
Nel corso dell’incontro, apertosi alle 16:30, il professor Aldo Mola ha catturato l’attenzione della platea ripercorrendo la figura, la poetica e l’intensa parabola politica di Giosuè Carducci, partendo dal suo saggio edito da BastogiLibri. All’evento ha preso parte anche lo storico ed editor di Leucotea, Matteo Moraglia. Nel solco del ruolo di “Maestro della Terza Italia”, Carducci è stato tracciato nella sua duplice veste di intellettuale risorgimentale, repubblicano e senatore, nonché di primo italiano a fregiarsi del Premio Nobel per la letteratura nel 1906.
A seguire, la sala si è immersa nel fascino intramontabile della favola più famosa al mondo. In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi (1826-2026), il professor Mauro Bico ha presentato il volume “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” (Töpffer edizioni), impreziosito dalle illustrazioni curate da Beppe Mecconi. Il testo, realizzato con il patrocinio culturale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, raccoglie i contributi critici di Francesco De Nicola, Elvio Guagnini e Marzia Ratti, analizzando la straordinaria longevità di un’opera capace di attraversare oltre duecento lingue e generazioni di lettori. Mecconi ha illustrato il rigoroso percorso stilistico che lo ha portato a firmare cinquanta disegni a china virata in marrone, unendo la fedeltà filologica del racconto a una raffinata sensibilità visi va.