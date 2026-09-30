Sanremo|
Cantiere di piazza Eroi, Consiglio e Balestra (FdI) chiedono chiarezza sulle tempistiche della fine dei lavori
Nell’interpellanza, i consiglieri esprimono preoccupazione per la vivibilità della zona, e per l’impatto sul tessuto commerciale cittadino
Sanremo. Qui di seguito l’interpellanza dei consiglieri comunali Elisa Balestra e Antonino Consiglio (Fratelli d’Italia), inerente al proseguimento dei lavori del cantiere d piazza Eroi.
«Al presidente del consiglio comunale, al sindaco, e all’assessore competente.
Oggetto: stato di avanzamento dei lavori del cantiere di piazza Eroi Sanremesi e impatto sul tessuto commerciale cittadino.
I sottoscritti consiglieri comunali Antonino Consiglio capogruppo ed Elisa Balestra (Gruppo Fratelli d’Italia), premesso che: il cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi si trascina ormai da lungo tempo, generando continui disagi alla viabilità e alla vivibilità della zona; l’amministrazione comunale continua a sostenere che l’opera sarà ultimata in tempo per il Festival di Sanremo 2027, confermando quanto emerso anche dagli ultimi articoli di stampa che riportano il cronoprogramma presentato dal Consorzio Impero con termine dei lavori stimato a febbraio 2027; far coincidere la presunta fine dei lavori con il mese stesso della kermesse canora del 2027 desta forti e fondate perplessità: l’osservazione diretta dello stato del cantiere fa presagire il concreto rischio di arrivare alle porte dell’evento con l’area ancora del tutto inagibile o ampiamente cantiere aperto.
Considerato che: il prolungarsi di questo stallo sta mettendo in grave sofferenza l’intero tessuto commerciale della città, non solo limitatamente agli operatori del Mercato Annonario e del mercato ambulante (tuttora penalizzato dalla divisione dei banchi), ma estendendosi a tutte le attività del centro; se d’estate l’impatto della carenza di posti auto è parzialmente diluito su tre mesi, nel periodo invernale la situazione diventa insostenibile; in vista del periodo natalizio e, a maggior ragione, della settimana del Festival del 2027 — quando il flusso turistico si concentra in pochi giorni — l’assenza dei parcheggi di Piazza Eroi rischia di paralizzare la città, creando un danno gravissimo alle categorie economiche locali.
Interpellano il sindaco e l’assessore competente per sapere: quali siano i dati certi e aggiornati sul reale stato di avanzamento delle opere e se la scadenza di febbraio 2027 prevista per il Festival del 2027 sia da considerarsi un termine perentorio e garantito; quali garanzie e piani operativi s’intendano fornire per evitare che la città affronti l’intero periodo natalizio e la preparazione del Festival del 2027 in piena emergenza viabilistica, e quali interventi d’urgenza si stiano predisponendo per reperire stalli di sosta straordinari a supporto del commercio cittadino e dei residenti durante i mesi invernali di massimo afflusso.»