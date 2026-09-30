Cantiere di piazza Eroi, Consiglio e Balestra (FdI) chiedono chiarezza sulle tempistiche della fine dei lavori

Considerato che: il prolungarsi di questo stallo sta mettendo in grave sofferenza l’intero tessuto commerciale della città, non solo limitatamente agli operatori del Mercato Annonario e del mercato ambulante (tuttora penalizzato dalla divisione dei banchi), ma estendendosi a tutte le attività del centro; se d’estate l’impatto della carenza di posti auto è parzialmente diluito su tre mesi, nel periodo invernale la situazione diventa insostenibile; in vista del periodo natalizio e, a maggior ragione, della settimana del Festival del 2027 — quando il flusso turistico si concentra in pochi giorni — l’assenza dei parcheggi di Piazza Eroi rischia di paralizzare la città, creando un danno gravissimo alle categorie economiche locali.

​Interpellano il sindaco e l’assessore competente per sapere: quali siano i dati certi e aggiornati sul reale stato di avanzamento delle opere e se la scadenza di febbraio 2027 prevista per il Festival del 2027 sia da considerarsi un termine perentorio e garantito; quali garanzie e piani operativi s’intendano fornire per evitare che la città affronti l’intero periodo natalizio e la preparazione del Festival del 2027 in piena emergenza viabilistica, e quali interventi d’urgenza si stiano predisponendo per reperire stalli di sosta straordinari a supporto del commercio cittadino e dei residenti durante i mesi invernali di massimo afflusso.»