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Cani di grossa taglia incustoditi a Dolcedo, la segnalazione: «Episodi di tensione e aggressione»
«La situazione, che dura ormai da tempo, mette a rischio la nostra incolumità, quella dei bambini e quella dei nostri cani»
Dolcedo. La segnalazione di una lettrice in merito a cani di grossa taglia lasciati incustoditi nel bosco di Dolcedo:
«Mi faccio portavoce dei frequentatori abituali del Bosco di Dolcedo (Santa Brigida), ormai esasperati per la pericolosa presenza di cani di grossa taglia incustoditi e non gestiti correttamente dal proprietario.
La situazione, che dura ormai da tempo, mette a rischio la nostra incolumità, quella dei bambini e quella dei nostri cani. Purtroppo non sono mancati episodi di tensione e aggressioni da parte di questi animali lasciati liberi. Una di noi è stata attaccata con il suo cagnolino: ne sono usciti incolumi solo perché si sono prontamente chiusi in macchina. Ormai molti dei frequentatori della zona non lasciano più l’auto a Santa Brigida, ma parcheggiano più avanti, inoltrandosi nel sentiero per evitare di incontrare i cani incustoditi.
La pericolosità della situazione è stata segnalata alle autorità competenti, con la preghiera di monitorare con regolarità il luogo, intervenendo al più presto per scongiurare il peggio e vigilando sulla corretta gestione dei cani problematici da parte del proprietario.
Siamo ora in attesa di un epilogo, nella speranza che sia rapido e indolore. Nel frattempo, però, vogliamo avvertire del pericolo chiunque voglia recarsi a passeggiare a Santa Brigida».