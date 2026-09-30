Cani di grossa taglia incustoditi a Dolcedo, la segnalazione: «Episodi di tensione e aggressione»

La situazione, che dura ormai da tempo, mette a rischio la nostra incolumità, quella dei bambini e quella dei nostri cani. Purtroppo non sono mancati episodi di tensione e aggressioni da parte di questi animali lasciati liberi. Una di noi è stata attaccata con il suo cagnolino: ne sono usciti incolumi solo perché si sono prontamente chiusi in macchina. Ormai molti dei frequentatori della zona non lasciano più l’auto a Santa Brigida, ma parcheggiano più avanti, inoltrandosi nel sentiero per evitare di incontrare i cani incustoditi.