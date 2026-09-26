Camporosso, due auto in fiamme nella notte in corso Repubblica: il rogo raggiunge una serra
Danneggiata anche la copertura della struttura, sul posto i vigili del fuoco
Camporosso. Due auto in fiamme e il fuoco che arriva fino alla copertura di una serra. È quanto accaduto intorno all’1 in corso Repubblica, al confine con Ventimiglia, dove l’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.
Il rogo ha coinvolto due vetture parcheggiate una accanto all’altra: una è stata danneggiata nella parte posteriore, mentre l’altra è stata raggiunta dalle fiamme nella zona anteriore. Il calore e il fuoco si sono poi estesi fino all’ondulina di copertura della serra situata nelle immediate vicinanze delle auto.
I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona, evitando che l’incendio potesse estendersi ulteriormente. Non risultano persone ferite. Restano da accertare le cause che hanno dato origine al rogo.
Un secondo intervento ha impegnato i vigili del fuoco intorno alle 3.30 a Sanremo, dove si è verificato un principio di incendio all’interno di un ristorante in via Giardini Vittorio Veneto.