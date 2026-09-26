Camporosso, due auto in fiamme nella notte in corso Repubblica: il rogo raggiunge una serra

Camporosso. Due auto in fiamme e il fuoco che arriva fino alla copertura di una serra. È quanto accaduto intorno all’1 in corso Repubblica, al confine con Ventimiglia, dove l’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Il rogo ha coinvolto due vetture parcheggiate una accanto all’altra: una è stata danneggiata nella parte posteriore, mentre l’altra è stata raggiunta dalle fiamme nella zona anteriore. Il calore e il fuoco si sono poi estesi fino all’ondulina di copertura della serra situata nelle immediate vicinanze delle auto.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona, evitando che l’incendio potesse estendersi ulteriormente. Non risultano persone ferite. Restano da accertare le cause che hanno dato origine al rogo.