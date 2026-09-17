Camera di Commercio Riviere di Liguria e Regione Liguria al Bra’s Festival con le eccellenze del territorio

Imperia. Dal 18 al 20 settembre Camera di Commercio Riviere di Liguria e Regione Liguria saranno protagoniste al Bra’s Festival, nel Villaggio delle Regioni, con uno stand condiviso. Una partecipazione dedicata alla promozione delle produzioni agroalimentari, delle imprese e dell’offerta turistica ligure, nata dalla collaborazione tra il sistema camerale e la Regione, e finalizzata anche a rafforzare i rapporti tra Liguria e Piemonte.

«Condividere lo stand – dichiara Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – significa condividere un obiettivo: dare alle nostre imprese occasioni di visibilità e valorizzare produzioni che raccontano l’identità del territorio. Conosciamo bene i sacrifici necessari per mantenere qualità e tradizioni. Per questo dobbiamo creare occasioni concrete per far incontrare le nostre imprese con nuovi pubblici e nuovi mercati. Bra è anche un’opportunità per rafforzare il dialogo con il Piemonte e con il suo sistema camerale».

«Portiamo a Bra alcune delle eccellenze che meglio raccontano l’identità e la qualità delle produzioni liguri – dichiara l’assessore all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana – Dall’olio extravergine Dop Riviera Ligure alle olive Taggiasche Liguri Igp e alla focaccia Igp di Recco, prodotti fortemente legati ai territori di origine e capaci di diventare anche strumenti di promozione della Liguria nel suo complesso. Questa presenza congiunta tra Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria, i consorzi, le imprese e la Dmo Riviera dei Fiori dimostra ancora una volta quanto sia importante fare rete per offrire alle nostre eccellenze nuove occasioni di visibilità. Il Bra’s Festival rappresenta inoltre un’opportunità per rafforzare ulteriormente la collaborazione con il Piemonte, una regione con la quale condividiamo una grande attenzione alla qualità, alle produzioni identitarie e alla valorizzazione dei territori».