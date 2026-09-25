Calata Cuneo, aggiudicati i lavori per il restauro delle antiche mura dei portici

Imperia. Partiranno lunedì 28 settembre i lavori di restauro e valorizzazione delle antiche mura dei portici di Calata Cuneo, uno degli scorci più riconoscibili del fronte portuale di Oneglia. Il progetto è stato presentato dal sindaco Claudio Scajola agli esercenti della zona, che hanno potuto visionare i rendering e conoscere nel dettaglio le diverse fasi del cantiere. L’intervento punta a conservare l’identità architettonica originaria del porticato, tutelando la materia storica e affiancandole nuove soluzioni di arredo urbano. Un recupero che interessa un tratto centrale della passeggiata affacciata sul bacino, dove i portici accompagnano la sequenza degli edifici e delle attività commerciali di Calata Cuneo.

Accanto al restauro è prevista una diversa organizzazione degli spazi pubblici. Lungo la calata saranno ricavate aree dedicate alla sosta con nuove sedute, progettate anche come contenitori «verdi», per integrare elementi vegetali nell’arredo della passeggiata. Il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 546.597,80 euro: 380.592,80 euro arrivano dal PR Fesr Liguria 2021-2027, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, mentre altri 166.005 euro sono finanziati con risorse comunali.

L’appalto è stato aggiudicato alla Avalis Costruzioni s.r.l. di Bagnolo Piemonte. Alla procedura erano stati ammessi due operatori economici e l’impresa vincitrice ha ottenuto 98 punti su 100, con 68 su 70 per l’offerta tecnica e 30 su 30 per quella economica. Il ribasso presentato è stato del 5,759%, portando il valore contrattuale a 417.897,13 euro oltre Iva.