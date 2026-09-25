Cade in una tubazione per recuperare il cellulare

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 23:00. L’uomo avrebbe perso il telefono cellulare, finito all’interno del condotto. Nel tentativo di recuperare l’apparecchio, si è calato o è finito nella tubatura, rimanendo bloccato e impossibilitato a uscire autonomamente.

Vista la situazione di grave pericolo, è scattata immediatamente la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato con grande cautela e rapidità per liberare il malcapitato. Grazie alle manovre di salvataggio e alla professionalità della squadra intervenuta, l’uomo è stato estratto sano e salvo dalla tubatura.