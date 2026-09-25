Logo
Vigili del Fuoco
Ranzo

Ranzo

|
Altre News
/

Cade in una tubazione per recuperare il cellulare

25 settembre 2026 | 07:36
Share0
di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Cade in una tubazione per recuperare il cellulare

Uomo salvato dai vigili del fuoco nel cuore della notte

Ranzo. Attimi di  apprensione nella tarda serata di ieri a Ranzo, dove un uomo è stato protagonista di un incidente tanto insolito quanto pericoloso, rimanendo intrappolato all’interno di una tubatura di cemento nei pressi della propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 23:00. L’uomo avrebbe perso il telefono cellulare, finito all’interno del condotto. Nel tentativo di recuperare l’apparecchio, si è calato o è finito nella tubatura, rimanendo bloccato e impossibilitato a uscire autonomamente.

Vista la situazione di grave pericolo, è scattata immediatamente la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato con grande cautela e rapidità per liberare il malcapitato. Grazie alle manovre di salvataggio e alla professionalità della squadra intervenuta, l’uomo è stato estratto sano e salvo dalla tubatura.