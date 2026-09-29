Bracco sulle navette autonome: «Registrazione troppo complessa, così molti cittadini restano esclusi»
Il consigliere propone l’accesso tramite carta d’identità elettronica: «Serve una modalità più semplice e universale»
Imperia. Rendere più semplice l’accesso alle navette a guida autonoma, eliminando gli ostacoli legati alla registrazione sull’app e all’utilizzo del qr code. A chiederlo è il consigliere comunale Ivan Bracco con un’interrogazione a risposta scritta indirizzata all’amministrazione comunale.
Bracco riferisce di aver ricevuto segnalazioni da parte di cittadini sulle difficoltà incontrate per utilizzare il servizio sperimentale di trasporto pubblico locale. Nel documento il consigliere evidenzia «la complessità informatica predisposta per la registrazione all’App e anche al successivo riconoscimento tramite qr code», sottolineando che alcuni utenti non dispongono di telefoni cellulari compatibili e che la velocità di rotazione delle informazioni sul pannello renderebbe ulteriormente difficoltoso l’accesso.
Una procedura che, secondo Bracco, rischia di penalizzare soprattutto le persone anziane. Da qui la proposta di valutare modifiche al sistema informatico per consentire l’accesso attraverso la carta d’identità elettronica, definita dal consigliere un passaggio «molto più semplice e universale». Nell’interrogazione Bracco chiede quindi di conoscere «quali accorgimenti l’amministrazione intenda apportare, affinché tutti i cittadini possano usufruire del servizio».