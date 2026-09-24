Bordighera, un’area per la mountain bike nell’ex campo sportivo dell’Arziglia

Bordighera. Una nuova area dedicata alla pratica della mountain bike, per far avvicinare in particolare i più giovani, al monto della bici, nascerà presto nell’ex campo sportivo dell’Arziglia. La giunta comunale di Bordighera ha infatti approvato la richiesta presentata dalla “Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco” per l’utilizzo di una porzione, di ampiezza tra i 600 e i 900 metri quadrati, del terrapieno affacciato sul mare che già ospita un’area dedicata ai cani.

La proposta, formalizzata dall’associazione lo scorso 7 agosto, ha lo scopo di promuovere la pratica della mountain bike a livello giovanile attraverso la realizzazione di alcune strutture funzionali all’attività, come piccole passerelle e rampe didattiche. Gli interventi dovranno avere un ridotto ingombro, un basso impatto visivo e ambientale ed essere facilmente rimovibili.

La prossima settimana l’assessore allo Sport Massimiliano Di Vito incontrerà l’associazione promotrice per sviluppare al meglio il progetto in piena sinergia tra Comune e Polisportiva. «Si tratta di una iniziativa che si inserisce nel quadro sempre più ampio di promozione dello sport da parte della nostra amministrazione – dichiara l’assessore – In virtù dell’importanza che vogliamo dare alla pratica di discipline sportive, in particolare per quelle che coinvolgono i giovani, ampliando l’offerta presente sul territorio e incentivando così i ragazzi a praticare sport all’aria aperta».

La Giunta ha infatti ritenuto l’iniziativa coerente con gli obiettivi dell’amministrazione comunale in materia di promozione della pratica sportiva, con particolare attenzione alle attività rivolte a bambini e ragazzi, oltre che ai valori della mobilità sostenibile, dell’aggregazione sociale e della tutela dell’ambiente.

«Sono molto contento che il team Pocobelli sia venuto a incontrarci e a raccontarci la propria realtà – spiega il consigliere comunale Federico Bertaina -. Il loro lavoro unisce sport all’aria aperta, aggregazione tra i giovani ed educazione attraverso la mountain bike. Credo che iniziative come questa possano dare valore anche all’area dell’ex campo sportivo Arziglia. Bordighera e il nostro territorio hanno una forte vocazione per la mountain bike e per gli sport outdoor: vogliamo impegnarci perché diventino sempre più occasioni per i ragazzi e, insieme, motivi per visitare la nostra città».

«Corsi di mountain bike, guide e servizi come i bike shuttle possono creare opportunità di lavoro e contribuire a un’economia turistica attiva durante l’anno – aggiunge -. È un circolo virtuoso che mette insieme sport, giovani e turismo, e che come amministrazione vogliamo sostenere».

La concessione sarà a titolo gratuito per un periodo sperimentale di un anno, con la possibilità di un eventuale rinnovo. Gli orari di utilizzo saranno poi concordati con gli uffici comunali.

La delibera stabilisce precise condizioni a carico dell’associazione. Le strutture installate, ad esempio, non potranno essere ancorate permanentemente al terreno e dovranno essere rimosse al termine delle attività o anche su semplice richiesta dell’amministrazione, garantendo il ripristino immediato dello stato dei luoghi.