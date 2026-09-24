Bordighera, torna il “Campus Note d’Amare”: musica, formazione e inclusione al Palazzo del Parco

Bordighera. Torna a Bordighera il “Campus Note d’Amare”, giunto alla sua undicesima edizione e promosso dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolò APS. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Bordighera, che ha approvato anche la concessione gratuita degli spazi del Palazzo del Parco necessari allo svolgimento delle attività e del concerto conclusivo.

Il Campus si propone di avvicinare i giovani e il pubblico locale alla musica, offrendo un’occasione di incontro, confronto e crescita artistica per chi si dedica all’arte. Un progetto che, come sottolineato nella deliberazione della giunta comunale, assume anche una rilevanza sociale e culturale per l’attenzione dedicata all’inclusione delle persone con disabilità.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso tracciato dalla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzia Baldassarre, che ha indicato nella diffusione della cultura e nella valorizzazione delle realtà associative del territorio alcuni degli ambiti sui quali puntare. In questa prospettiva, il “Campus Note d’Amare” sposa gli obiettivi della giunta, mettendo al centro la musica come strumento di formazione, aggregazione, partecipazione e trasmissione delle tradizioni locali.

Il programma prenderà il via venerdì 2 ottobre, con le prove d’insieme al foyer del Palazzo del Parco. Sabato 3 e domenica 4 ottobre sono invece previste le prove di sezione negli spazi del Palazzo del Parco, tra sala rossa, teatro e foyer.

Il secondo appuntamento con le prove di sezione è fissato per sabato 24 e domenica 25 ottobre, mentre il Campus entrerà nella fase conclusiva a novembre, con tre giornate di prove d’insieme e di sezione previste venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre.

Proprio l’8 novembre è in programma il momento conclusivo della manifestazione: il concerto finale del “Campus Note d’Amare” al Teatro Golzi, con inizio indicativamente alle 17 (orario ancora da confermare).

Per consentire lo svolgimento delle attività, il Comune ha concesso alla banda l’utilizzo gratuito degli spazi interni di Palazzo del Parco, compreso il teatro, oltre al contributo relativo al servizio audio-luci e a quello per la sicurezza nella sola giornata del concerto finale.