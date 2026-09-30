Bordighera, riuscita la presentazione del libro “Da Cavour alla Repubblica” dello storico Quaglieni
L’incontro si è tenuto martedì 29 settembre presso l’ex chiesa anglicana
Bordighera. Grande partecipazione, martedì 29 settembre, presso l’ex chiesa anglicana di Bordighera, per la presentazione del libro “Da Cavour alla Repubblica” dello storico Pier Franco Quaglieni (Pedrini Edizioni 2026).
L’evento è stato promosso e organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, dal Centro Pannunzio e dalla libreria Amico Libro.
L’incontro ha visto protagonisti in dialogo l’autore del libro Pier Franco Quaglieni e il fondatore della Fondazione L’Uomo e Il Pellicano ETS Alberto Gugliemi Manzoni.
“Da CAVOUR alla REPUBBLICA” ripercorre la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, dalle origini del separatismo liberale e laico alla Conciliazione del 1929, fino alla revisione dei Patti Lateranensi del 1984. Il volume affronta inoltre il ruolo dei Patti Lateranensi nella Costituzione repubblicana del 1948 e il dibattito sulla loro abrogazione promosso da Marco Pannella.
Al centro della riflessione è il tema della laicità dello Stato, analizzato nelle sue dimensioni storica, giuridica, politica, culturale e filosofica, anche alla luce delle trasformazioni di una società sempre più multireligiosa e delle nuove sfide poste dal rapporto con l’Islam. Un percorso che, attraverso punti di vista differenti, ricostruisce alcune delle tappe fondamentali del confronto tra politica, religione e società italiana.
L’evento ha catturato una buona attenzione del pubblico, che è intervenuto suscitando numerose curiosità rispetto a quanto è stato esposto con passione e dovizia di particolari.