Il riconoscimento|
Bordighera premiata per l’accoglienza: è European Hospitality City 2026
La sindaca Marzia Baldassarre ha ritirato il riconoscimento durante la cerimonia degli European Hotel Awards al Grand Hotel del Mare, premiato anche per l’eccellenza dell’ospitalità
Bordighera. La Città delle Palme conquista un importante riconoscimento internazionale nel settore dell’accoglienza. Bordighera è stata infatti insignita del titolo di “European Hospitality City 2026” nell’ambito degli European Hotel Awards, la cui ottava edizione si è svolta ieri sera al Grand Hotel del Mare Resort & Spa.
A ritirare il premio è stata la sindaca Marzia Baldassarre, che ha rappresentato l’amministrazione e l’intera città davanti a una platea internazionale composta da operatori, manager e protagonisti dell’ospitalità europea. La distinzione, assegnata alla città e non a una singola struttura, intende valorizzare una concezione dell’accoglienza che coinvolge l’intero territorio: dagli alberghi ai ristoranti, dai giardini agli spazi pubblici, fino al patrimonio storico e al rapporto quotidiano con i visitatori.
Una scelta legata alla particolare identità di Bordighera, descritta dagli organizzatori come una destinazione nella quale Mediterraneo, paesaggio, cultura e ospitalità si integrano in maniera particolarmente riconoscibile. La città delle palme, con i suoi giardini, il centro storico, il mare, le ville storiche e i percorsi naturalistici, può contare inoltre su una lunga tradizione di turismo internazionale e su una posizione strategica a pochi chilometri dalla Francia e dal Principato di Monaco.
Ed è proprio sul significato dell’accoglienza che si è concentrato il discorso della sindaca Baldassarre.
«Ricevere questo riconoscimento è per me motivo di grande emozione e, soprattutto, di profonda gratitudine», ha esordito. «Desidero ringraziare gli organizzatori degli European Hotel Awards per questo premio e per aver scelto Bordighera come luogo di incontro di tante realtà prestigiose dell’ospitalità europea».
La sindaca ha quindi sottolineato il valore collettivo del riconoscimento: «Lo considero un riconoscimento che va ben oltre una singola persona. Lo accolgo idealmente a nome della nostra città, di tutti coloro che ogni giorno lavorano per accogliere chi arriva a Bordighera e di quanti contribuiscono a custodirne l’identità, la bellezza e quel particolare modo di vivere che ancora oggi la rende diversa».
Nel suo intervento Baldassarre ha ricordato anche la vocazione internazionale della città: «Bordighera ha sempre avuto una vocazione internazionale. È una città italiana profondamente mediterranea, ma allo stesso tempo aperta all’Europa, capace nel tempo di accogliere culture, sensibilità e persone provenienti da Paesi diversi».
E ha individuato proprio nell’accoglienza il valore centrale del riconoscimento: «Credo che proprio questo sia il senso più autentico dell’ospitalità: non semplicemente ricevere qualcuno, ma farlo sentire parte di un luogo».
La cerimonia ha avuto come sede il Grand Hotel del Mare Resort & Spa, scelto come hotel ufficiale ospitante degli European Hotel Awards 2026. La struttura, affacciata sul Mediterraneo e immersa nei giardini subtropicali, ha accolto i professionisti dell’ospitalità arrivati da diversi Paesi europei.
E anche il Grand Hotel del Mare è stato protagonista della serata con importanti riconoscimenti. Alessandro Dorrucci, general manager della struttura, ha ricevuto il titolo di “General Manager of the Year 2026”, mentre Vasile Chirilă è stato premiato con la distinzione “Hospitality Operations Excellence 2026”, legata alla qualità e alla continuità della gestione operativa dell’hotel.
La scelta di Bordighera come sede dell’evento e il riconoscimento assegnato alla città rappresentano così una vetrina internazionale per la Riviera dei Fiori e per il suo sistema turistico. Gli European Hotel Awards sottolineano infatti come l’ospitalità non sia legata esclusivamente alle strutture ricettive, ma possa diventare una caratteristica dell’intera destinazione.
«Grazie quindi per aver scelto Bordighera, grazie per questo premio e grazie a tutti coloro che continuano a credere nel valore dell’accoglienza, della qualità e della bellezza», ha concluso Baldassarre. «È un grande onore riceverlo».