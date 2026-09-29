Bordighera premiata per l’accoglienza: è European Hospitality City 2026

Bordighera. La Città delle Palme conquista un importante riconoscimento internazionale nel settore dell’accoglienza. Bordighera è stata infatti insignita del titolo di “European Hospitality City 2026” nell’ambito degli European Hotel Awards, la cui ottava edizione si è svolta ieri sera al Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

A ritirare il premio è stata la sindaca Marzia Baldassarre, che ha rappresentato l’amministrazione e l’intera città davanti a una platea internazionale composta da operatori, manager e protagonisti dell’ospitalità europea. La distinzione, assegnata alla città e non a una singola struttura, intende valorizzare una concezione dell’accoglienza che coinvolge l’intero territorio: dagli alberghi ai ristoranti, dai giardini agli spazi pubblici, fino al patrimonio storico e al rapporto quotidiano con i visitatori.

Una scelta legata alla particolare identità di Bordighera, descritta dagli organizzatori come una destinazione nella quale Mediterraneo, paesaggio, cultura e ospitalità si integrano in maniera particolarmente riconoscibile. La città delle palme, con i suoi giardini, il centro storico, il mare, le ville storiche e i percorsi naturalistici, può contare inoltre su una lunga tradizione di turismo internazionale e su una posizione strategica a pochi chilometri dalla Francia e dal Principato di Monaco.

Ed è proprio sul significato dell’accoglienza che si è concentrato il discorso della sindaca Baldassarre.

«Ricevere questo riconoscimento è per me motivo di grande emozione e, soprattutto, di profonda gratitudine», ha esordito. «Desidero ringraziare gli organizzatori degli European Hotel Awards per questo premio e per aver scelto Bordighera come luogo di incontro di tante realtà prestigiose dell’ospitalità europea».

La sindaca ha quindi sottolineato il valore collettivo del riconoscimento: «Lo considero un riconoscimento che va ben oltre una singola persona. Lo accolgo idealmente a nome della nostra città, di tutti coloro che ogni giorno lavorano per accogliere chi arriva a Bordighera e di quanti contribuiscono a custodirne l’identità, la bellezza e quel particolare modo di vivere che ancora oggi la rende diversa».

Nel suo intervento Baldassarre ha ricordato anche la vocazione internazionale della città: «Bordighera ha sempre avuto una vocazione internazionale. È una città italiana profondamente mediterranea, ma allo stesso tempo aperta all’Europa, capace nel tempo di accogliere culture, sensibilità e persone provenienti da Paesi diversi».

E ha individuato proprio nell’accoglienza il valore centrale del riconoscimento: «Credo che proprio questo sia il senso più autentico dell’ospitalità: non semplicemente ricevere qualcuno, ma farlo sentire parte di un luogo».

La cerimonia ha avuto come sede il Grand Hotel del Mare Resort & Spa, scelto come hotel ufficiale ospitante degli European Hotel Awards 2026. La struttura, affacciata sul Mediterraneo e immersa nei giardini subtropicali, ha accolto i professionisti dell’ospitalità arrivati da diversi Paesi europei.

E anche il Grand Hotel del Mare è stato protagonista della serata con importanti riconoscimenti. Alessandro Dorrucci, general manager della struttura, ha ricevuto il titolo di “General Manager of the Year 2026”, mentre Vasile Chirilă è stato premiato con la distinzione “Hospitality Operations Excellence 2026”, legata alla qualità e alla continuità della gestione operativa dell’hotel.

La scelta di Bordighera come sede dell’evento e il riconoscimento assegnato alla città rappresentano così una vetrina internazionale per la Riviera dei Fiori e per il suo sistema turistico. Gli European Hotel Awards sottolineano infatti come l’ospitalità non sia legata esclusivamente alle strutture ricettive, ma possa diventare una caratteristica dell’intera destinazione.