Bordighera, il 1° ottobre torna il “Laboratorio dell’autostima” dello sportello Noi4You

Bordighera . Nuovo appuntamento con il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You. L’incontro si terrà giovedì 1 ottobre alle 21 presso la sede dello Sportello a Bordighera in via Firenze 1.

Il tema trattato dalla dottoressa Tecla Magliano riguarderà il gioco e la sua importanza a tutte le età. Il gioco è spesso visto come una attività che riguarda solo i bambini, ma in realtà ha un’importanza anche nella nostra vita adulta come modo per occuparci del nostro benessere.