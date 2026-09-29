l'incontro|
Bordighera, il 1° ottobre torna il “Laboratorio dell’autostima” dello sportello Noi4You
Appuntamento alle 21 presso la sede in via Firenze 1
Bordighera. Nuovo appuntamento con il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You. L’incontro si terrà giovedì 1 ottobre alle 21 presso la sede dello Sportello a Bordighera in via Firenze 1.
Il tema trattato dalla dottoressa Tecla Magliano riguarderà il gioco e la sua importanza a tutte le età. Il gioco è spesso visto come una attività che riguarda solo i bambini, ma in realtà ha un’importanza anche nella nostra vita adulta come modo per occuparci del nostro benessere.
«Approfondiremo queste tematiche cercando di dare spunti di riflessione sull’importanza di ritagliarsi momenti di piacere, anche per coltivare le nostre passioni all’interno della nostra vita quotidiana. Come sempre, dopo la presentazione da parte dalla dottoressa Magliano, vi potranno essere un dibattito ed uno scambio costruttivo che da sempre sono gli scopi di queste serate: arricchire e stimolare tutti coloro che vi partecipano. Vi aspettiamo! A giovedì!».