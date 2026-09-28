Bordighera e Neckarsulm, l’amicizia continua: la delegazione guidata dal sindaco Baldassarre in Germania

Bordighera. Rafforzare un’amicizia che dura nel tempo, favorire nuovi scambi e continuare a costruire relazioni tra comunità, associazioni e cittadini. È questo il significato della visita della delegazione di Bordighera a Neckarsulm, città tedesca gemellata con la Città delle Palme dal 1963.

A rappresentare l’amministrazione comunale sono stati il sindaco Marzia Baldassarre, gli assessori Massimiliano Di Vito e Alessandro Albanese e i consiglieri comunali Elisa Vagnetti e Federico Bertaina, che hanno preso parte agli appuntamenti organizzati nella cittadina tedesca. Presente, in rappresentanza delle associazioni sportive riunite nella rete “Bordighera Sport Hub“, anche Sergio Giribaldi.

La visita si è svolta in concomitanza con la Interkulturelle Woche in Neckarsulm, manifestazione annuale dedicata alla valorizzazione della diversità culturale e alla promozione del dialogo, della tolleranza e della coesione sociale tra i cittadini.

Un contesto particolarmente significativo per parlare anche del valore dei gemellaggi tra città europee e del rapporto che, nel corso degli anni, si è consolidato tra Bordighera e Neckarsulm.

Nel corso dell’evento dedicato al gemellaggio, il sindaco Marzia Baldassarre ha rivolto un saluto alla comunità di Neckarsulm, sottolineando il significato personale e istituzionale della sua prima visita nella città tedesca in qualità di primo cittadino. «È davvero una grande gioia essere qui oggi a Neckarsulm e potervi portare, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Bordighera, il nostro saluto più affettuoso», ha esordito Baldassarre.

Il sindaco ha quindi evidenziato come il gemellaggio non possa limitarsi a un atto formale, ma debba vivere attraverso le relazioni tra le persone. «Un gemellaggio, infatti, non può essere soltanto una firma su un documento o un appuntamento che si ripete ogni anno. Un gemellaggio vive se le persone si incontrano, se imparano a conoscersi, se le associazioni collaborano, se i nostri giovani hanno occasioni per stare insieme e se, anno dopo anno, continuiamo ad avere il desiderio di scoprire qualcosa gli uni degli altri».

Un rapporto che, secondo Baldassarre, rappresenta proprio uno degli aspetti più significativi del legame tra le due città. «Siamo due città diverse, con storie, paesaggi e tradizioni differenti. Bordighera porta con sé il Mediterraneo, il mare, i suoi giardini e quella particolare atmosfera della Riviera; Neckarsulm rappresenta una realtà europea dinamica, profondamente legata alla propria storia ma capace di guardare all’innovazione e al futuro. Eppure, ogni volta che ci incontriamo, scopriamo quanto siano più numerose le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci distinguono».

Nel suo intervento il sindaco ha richiamato anche il significato europeo del gemellaggio, definendolo un’espressione concreta di un’Europa costruita dal basso, attraverso le comunità. «Credo che sia proprio questo il senso più autentico dell’Europa. L’Europa non è soltanto quella delle istituzioni e dei grandi accordi. È anche – e forse soprattutto – l’Europa delle città, delle comunità e delle persone».

Un messaggio accompagnato dal ringraziamento alla Città di Neckarsulm e a tutte le persone che, negli anni, hanno contribuito a mantenere vivo il rapporto tra le due realtà.

La delegazione bordigotta ha inoltre guardato al futuro del gemellaggio, con l’obiettivo di ampliare le occasioni di collaborazione, soprattutto nei settori della cultura, dello sport, dell’associazionismo e delle iniziative rivolte ai giovani.

«Abbiamo il dovere di custodire ciò che è stato costruito prima di noi, ma abbiamo anche la possibilità di immaginare nuovi scambi, nuove collaborazioni e soprattutto nuove occasioni dedicate ai giovani, alla cultura, allo sport, alle associazioni e alle realtà delle nostre città», ha sottolineato Baldassarre.

Un gemellaggio, dunque, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà diventare sempre più patrimonio dell’intera comunità e non soltanto delle istituzioni.

«Un gemellaggio è davvero forte quando non appartiene soltanto alle Amministrazioni, ma diventa patrimonio dei cittadini», ha detto il sindaco, prima di concludere con un messaggio rivolto direttamente agli amici tedeschi: «A Bordighera avete degli amici».

La visita è stata inoltre l’occasione per partecipare alla Festa Internazionale, insieme alle altre città partner di Neckarsulm: un appuntamento dedicato all’incontro tra culture e comunità differenti, in piena sintonia con lo spirito della Interkulturelle Woche.