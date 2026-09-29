Bordighera, donna caduta in casa: salvata da Vigili del fuoco e Ponente Emergenza

Bordighera. È rimasta a terra, ferita e impossibilitata a rialzarsi, per un periodo non precisato prima che l’allarme venisse lanciato dai vicini. Una donna di 75 anni è stata soccorsa in serata nella sua abitazione nel “budello” di via Vittorio Emanuele, nel centro di Bordighera.

A destare preoccupazione è stata proprio la sua assenza: alcuni residenti, non vedendola da qualche giorno, hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e un equipaggio di Ponente Emergenza di Bordighera. I pompieri sono entrati nell’appartamento passando da una finestra e hanno aperto la porta per permettere al personale sanitario di raggiungere la donna.