Bordighera, donna caduta in casa: salvata da Vigili del fuoco e Ponente Emergenza
L’allarme lanciato dai vicini che da qualche giorno non la vedevano
Bordighera. È rimasta a terra, ferita e impossibilitata a rialzarsi, per un periodo non precisato prima che l’allarme venisse lanciato dai vicini. Una donna di 75 anni è stata soccorsa in serata nella sua abitazione nel “budello” di via Vittorio Emanuele, nel centro di Bordighera.
A destare preoccupazione è stata proprio la sua assenza: alcuni residenti, non vedendola da qualche giorno, hanno chiamato il 112.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e un equipaggio di Ponente Emergenza di Bordighera. I pompieri sono entrati nell’appartamento passando da una finestra e hanno aperto la porta per permettere al personale sanitario di raggiungere la donna.
L’anziana è stata trovata supina sul pavimento della camera da letto, ferita dopo una caduta. È stata stabilizzata, posizionata su una barella spinale e quindi trasportata in ospedale per le cure del caso.